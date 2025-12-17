La explosión de Gerard Martín en el Barça: rol de titular y duplica su tasación

Fue el último jugador en entrar en el terreno de juego en la Copa, por lo que gozó de más descanso que la mayoría de titulares. Gerard Martín se ha convertido en pieza básica en el esquema de Hansi Flick en su posición de central zurdo y el técnico alemán no quiso correr riesgo alguno con el canterano para tenerle fresco de cara al duelo ante el Villarreal. Gerard es ahora titularísimo como central zurdo del equipo y su cambio de posición puede generar una revolución importante en la planificación de presente y futuro en el Barça. Sí, el club firmará a un central para el próximo proyecto o pueden avanzar una incorporación dependiendo de como acabe la situación de Ronald Araujo, pero ya comienza a descartarse que sea zurdo.

La irrupción de Gerard Martín en el primer equipo ha sido bestial. Como lateral zurdo, el canterano partía en clara desventaja con Alejandro Balde e, incluso, internamente se llegó a considerar un traspaso ante las buenas ofertas que recibió el Barça de Wolverhampton y Everton, pero el futbolista no quiso salir. La dirección deportiva llego a sondear el mercado de laterales zurdos, con la opción de Alejandro Grimaldo encima de la mesa, pero el límite salarial impidió cualquier fichaje. Y Gerard se quedó en un rol secundario hasta que Flick dio con la tecla.

El entrenador alemán le probó durante la pretemporada como opción de central zurdo tras la inesperada salida de Íñigo Martínez. Flick se quedaba sin un perfil muy importante en su esquema táctico y el equipo notó muchísimo la posibilidad de salir con el balón en vertical por esa zona. Incluso, Cubarsí tuvo que cambiar su posición para jugar en la izquierda y bajanso sus prestaciones. Pero todo cambió a finales de noviembre cuando Flick colocó a Gerard Martín como central ante el Athletic. Y, a partir de ahí, ha sido indiscutible. Solo no fue titular en la derrota clamorosa ante el Chelsea (3-0) en Champions en el que solo disputó 11 minutos. A partir de ahí, ha sido una de las piezas insustituibles en un Barça creciente.

La aportación de Gerard Martín ha elevado su tasación de una forma increíble. La web 'transfermarkt' le valoraba a principios de temporada con 12 millones de euros y ahora ha dado un salto hasta los 20 millones de euros. Y es que la posición de central zurdo va buscadísima y el canterano le ha podido solventar una papeleta muy complicada al club en los próximos años. Tanto cuerpo técnico como dirección deportiva están sorprendidos del nivel defensivo del futbolista, de su rapidez, de su juego aéreo, pero sobre todo de su visión con la salida del balón. Ha dado mucha más verticalidad y velocidad al juego del equipo.

La idea del Barça era incorporar a un central zurdo sí o sí en el mercado de verano. Han surgido varios nombres, con el alemán Scholterbeck (Dortmund) como prioridad, pero todo eso se está enfriando. Deco ya advirtió que la planificación es variable en funicón del rendimiento de los jugadores y de sorpresas que van surgiendo y aquÍ el Barça se ha encontrado una muy clara. Hoy por hoy, va ganando la opción de firmar un central diestro -mucho más económico- y uno o dos laterales. Gerard lo ha cambiado todo.