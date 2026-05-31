La explosión definitiva de Gerard Martín: "No teníamos demasiadas esperanzas en él"

Si alguien llega a vaticinar cuando arrancó el curso 2024/25 que Gerard Martín iba a convertirse en el central izquierdo titular del Barça de Flick, lo hubieran tildado de loco. La del zaguero de Sant Andreu de la Barca es una historia de aquellos 'currantes' del fútbol que llegan por la otra vía, por la de picar piedra y aprovechar la mínima oportunidad que te da la vida para cogerla al vuelo y exprimirla al máximo.

Acabó el curso 2022/23 en el Cornellà en Primera RFEF. Firmó por el Barça Atlètic de Rafa Márquez y Albert Sànchez para aportar experiencia, oficio y físico a una plantilla joven y talentosa. Con su 1,87 y su fortaleza, Gerard debía compensar algunas carencias. Aquella temporada solo se perdió un partido por sanción. Disputó el resto de los minutos.

La pretemporada de 2024 le cambió la vida. Aterrizó Flick, que llamó a un buen puñado de canteranos al incorporarse tarde buena parte de la plantilla del primer equipo. El resto es historia. Gerard fue de menos a más, se sobrepuso a algunas dudas y críticas del entorno iniciales y acabó siendo titular en la final de la Copa del Rey y en las 'semis' ante el Inter. Con dos pases de gol incluidos.

Marc Bernal y Gerard Martín durante el entreno en la Ciutat Esportiva tras la rúa de celebración / Valentí ENRICH / Sport

Cuando pensábamos que había tocado techo, va en la 2025/26 y consigue hacerse un hueco como titular de central, formando un tándem casi infalible con Pau Cubarsí. De comodín a arrebatar el puesto a especialistas como Eric, Christensen o Ronald Araujo.

Para entender este crecimiento tan bestia de Gerard y cómo ha picado piedra para llegar hasta aquí, charlamos con Guillermo Fernández Romo y Gonzalo Riutort (sus técnicos en el primer equipo del Cornellà) y con Albert Sànchez, su segundo entrenador en el filial del Barça.

"No acabábamos de verlo"

"No era un jugador que tuviéramos en el punto de mira para fichar. Rafa [Márquez] y yo, como entrenadores, no lo contemplábamos; fue la dirección deportiva quien nos dijo: 'Vamos a fichar a este jugador'. No acabábamos de verlo como ese perfil Barça de lateral profundo, sino más bien como central. Además, tampoco era un jugador muy joven: creo que tenía 20 o 21 años, que para un filial ya se sale de lo habitual. Sinceramente, no teníamos demasiadas esperanzas en él", nos cuenta Albert Sánchez.

Gerard Martín y Dembélé, durante el Cornellà-Barça de la Copa de 2021 / Javi Ferrándiz

No es casualidad que en el Barça divisaran desde prácticamente el primer segundo la posibilidad de situarlo en el eje de la zaga. Y es que, la temporada anterior a su llegada, ya ejerció de central izquierdo en el Cornellà. Y lo hizo por un motivo muy peculiar. "Esa temporada [la 22/23] jugamos en el RCDE Stadium y decidimos pasar a una línea de cinco por las dimensiones del campo. Apostamos por él porque tenía todas las virtudes que yo buscaba en esa posición: muy bueno y muy fiable en el duelo aéreo, y también capaz de salir a los carriles exteriores sin problemas. Normalmente, un central muy bueno en el juego aéreo suele tener dificultades cuando tiene que salir fuera, y a la inversa. Pero Gerard agrupaba todo eso. Además, era un jugador que corría bien hacia atrás y que siempre se adaptaba a lo que se le pedía sin complicarse la vida, sin intentar hacer más de lo que le tocaba", revela Gonzalo Riutort.

"Era un jugador muy fiable, muy trabajador, muy cumplidor. No demasiado extrovertido fuera del partido, pero muy concentrado en hacer las cosas bien y en aprender. Esa humildad era muy importante. Era un jugador que, por su forma de hacer y su madurez, no te sorprendía, no lo veías como alguien que quisiera estar en el escaparate. Era un jugador con garantías y con condiciones. Siempre cumplía, era difícil de superar y no se complicaba la vida", recuerda. Albert Sánchez va en la misma dirección: "La idea inicial era fichar un jugador que conocía la categoría, que llevaba dos años en Primera RFEF y que nos podía aportar experiencia en según qué campos. Pero llega y te encuentras un chaval que quiere mejorar en cada entrenamiento, que lo da todo al 200%, que no falta nunca. Y empieza a mejorar mucho".

Gerard Martín, en la firma de su primer contrato profesional / UE Cornellà

La división de la antigua Segunda División B en Primera RFEF y Segunda RFEF ha convertido la categoría de bronce del fútbol español en un aprendizaje brutal para los jóvenes. Gerard Martín, Fermín López o Pablo Torre son buenos ejemplos de ello. "Aquí tienes el top-6 de todos los grupos de Segunda B. Los equipos tienen muy buen nivel, y algunos de ellos no son de esta tercera categoría, son de categorías superiores que por circunstancias han caído aquí. Es una competición supercompetitiva que te da la posibilidad de ver cosas diferentes. El nivel es muy alto pero el contexto de partido es diferente, más de entrega, más propositivo", analiza Riutort.

"Los campos a veces no son los mejores, los rivales se oponen de una manera muy dura y exigente, dejan pocos espacios y hay buenos jugadores en todos los equipos. A los jóvenes yo creo que les puede enseñar mucho, sobre todo a competir. Y a salir un poco también de esa burbuja en la que uno está cuando está en el filial, donde parece que las cosas tienen que ir siempre a los ritmos y a las formas que uno quiere. Y eso a veces te puede equivocar un poco", remata al respecto Guillermo Fernández Romo.

Gerard Martín, durante un partido del Barça Atlètic en el Johan Cruyff / Dani Barbeito

El entrenador que lo hizo debutar en el primer equipo del Cornellà también destaca las "condiciones extraordinarias" de Gerard Martín, pero reivindica "la apuesta" que hizo el zaguero para poder triunfar. "A esa edad entrenaba por la mañana y tenía que compaginarlo con los estudios. Todo ese esfuerzo es suyo, y fue capaz, con la ayuda de su entorno, de cumplirlo. Y hay otros chicos que lo intentan y no pueden. Él tenía la mentalidad necesaria para soportar todo ese cambio", explica.

"Como entrenador, tu obligación es hacer todo lo posible para mejorar al jugador, pero hay una parte igual de importante: que el jugador realmente quiera hacerlo, que esté dispuesto a poner todo de su parte. Y Gerard lo hizo. Después tuvo el premio de pasar al primer equipo, por necesidades, por polivalencia, o por lo que quieras. Y míralo: titular en el Barça. Es de esos jugadores que se lo merecen como nadie, porque no ha seguido el camino típico de la cantera", elogia Albert Sánchez, extécnico del Barça Atlètic. "En las distancias cortas te ganaba. Reproducía todo lo que pedías y sugerías. Todas las cosas que creías que podía mejorar, él las mejoraba. Dentro de una actitud muy buena, un chico sin quejas, con actitud positiva y con una sonrisa", agrega Fernández Romo.

El míster madrileño, que en los últimos meses ha dirigido al Racing Ferrol y que tras su experiencia en Cornellà también ha pasado por el Racing Santander, la UD Ibiza y el Cartajena, entiende la 'explosión' de Gerard Martín y su adaptación a la élite como una consecuencia del hecho de que el fútbol sea "un sistema de relaciones". "Si tú das lo que tienes y te rodeas de jugadores mejores, tu perfil va a ser mejor. Su pase se hace mejor cuando el que controla es Pedri, su situación mejora cuando el que recibe es De Jong. Todo eso hace que encima él crezca también en confianza".

Gerard Martín, en su primera pretemporada con el primer equipo del Barça / Valentí Enrich

"Siempre que podía, iba al Johan"

Entrando en aspectos más técnicos, Sànchez considera que "el jugador que veíamos era, hablando claro, un poco tosco". "Con casi 1,90 metros, parecía algo torpe, desgarbado. Pero mejoró mucho en dos aspectos muy concretos. Primero, el control orientado rápido: mejorar eso como lateral para jugar al exterior o hacia dentro. Y segundo, ese pase interior que tiene, ya sea en profundidad para jugar el tercer hombre, o directamente con uno de los interiores o el mediocentro. Eso lo tiene muy bien: esconder el pase hacia fuera y meterlo por dentro", asegura.

"Lo he hablado con Rafa [Márquez]: de las expectativas que teníamos cuando llegó a lo que acabó siendo, fue quizás la mayor sorpresa del año en cuanto a fichajes. Hubo otras como Cubarsí o Bernal, pero el club ya los tenía detectados", comenta Sànchez, que añade algo que define mucho a la persona: "El año pasado tenía ficha de filial, pero estaba siempre con el primer equipo. Y cuando podía, bajaba al Johan. Y no venía solo a los partidos, venía al vestuario".

Gerard Martín, en el Estadi Johan Cruyff cuando ya estaba en dinámica del primer equipo / Valentí Enrich

Líder en las estadísticas

Preguntamos a sus dos entrenadores en el Cornellà sobre lo que más les sorprende sobre el nivel actual de Gerard Martín. "Que el entrenador le ponga todas las semanas. Me demuestra que a Hansi Flick, esto que vemos y que percibimos, se lo da. Esa es la mayor prueba para mí. Lo que más me llama la atención es que el entrenador del Barcelona le ponga todas las semanas, y eso demuestra que es un chico que da y que todavía tiene mucha mejora por la edad", confiesa Fernández Romo.

Gonzalo Riutort destaca "su proyección a nivel ofensivo", con ese recital en el Giuseppe Meazza en las semifinales de la Champions League 2024/25 como gran ejemplo de su crecimiento. "Eso es lo que ha resultado más llamativo para los que le conocemos de hace tiempo. Porque desde un contexto defensivo, él ya tenía virtudes muy claras: era top-3 en duelos aéreos, top-3 en situaciones en las que no era superado. Eso se veía. Pero que haya incorporado tanto aporte ofensivo, que sea capaz de subir, de asociarse, de dar asistencias como hizo la temporada pasada en las semifinales de la Champions, eso es lo que más sorprende", justifica.

Gerard Martín, contra el inter en el Giuseppe Meazza / Javi Ferrándiz

"Hoy en día el tema de las estadísticas lo tienen muy en cuenta, y él no solo daba la sensación, sino que lo corroboraba con los datos. Estaba muy por encima en muchas de esas acciones propias de un defensor que se valoran en la categoría", sentencia el entrenador.

En el mundo del fútbol actual, en el que todo está calculado al milímetro, destacar a nivel estadístico no es baladí. De hecho, esta virtud de Gerard Martín es precisamente uno de los motivos que han provocado que el cuerpo técnico de Hansi Flick y la dirección deportiva de Deco hayan cambiado de objetivo en el mercado. Su liderazgo en cifras en la Liga ha corroborado el gran rendimiento del de Sant Andreu de la Barca hasta el punto de que, este verano, el club blaugrana priorizará reforzar la parcela ofensiva porque está encantado con la pareja de centrales que nuestro protagonista forma con Pau Cubarsí.