Las explicaciones de Xavi y Deco por la suplencia de Pedri

Xavi Hernández ha atendido a Dazn antes de que el Barça se mida al Girona en Montilivi en un duelo en el que ambos equipos pelearán por hacerse con la segunda plaza de la Liga. La victoria del Real Madrid ante el Cádiz en el Bernabéu deja ya el título visto para sentencia, pero quedan objetivos importantes.

Pedri vuelve a ser suplente y sobre esa ausencia han preguntado a Xavi porque no es demasiado habitual que el canario ocupe frecuentemente el banquillo: "Está bien, estará disponible, gestionamos los minutos, pero está bien, ha entrenado bien", ha dicho sobre el de Tegueste. De hecho, confirmó que "será importante durante el partido seguro".

Y es que el centro del campo lo forman Christensen, Sergi Roberto, Gündogan y Fermín López, que dibujarán el cuadrado con el que el Barça intentará superar al Girona: "Andreas nos da equilibrio y fuerza, Segi entiende el fútbol posicional, cuando saltar a la presión... Queremos igualar el cuadrado que hace el Girona", destacaba Xavi, que se medirá a Míchel en un duelo de banquillos con dos inquilinos que apuestan por un fútbol muy similar.

Xavi y Deco, entre otros, deberán decidir la gestión primer equipo-filial / EFE

"El cómo en Can Barça siempre importa, sea el rival que sea, el Girona o cualquier otro, pero hoy va a importar mucho el cómo porque determinará dominar o no el partido. Seremos valientes, como siempre, iremos a quitarles el balón. Vamos a ir a por ellos, imagino que ellos también, será un partido atractivo, divertido, con muchas ocasiones como el de Montjuïc".

Por último, destacó que Lewandowski aún tiene opciones de ganar el Pichichi: "Sí, como también el Zamora. Son premios individuales que no son objetivos principales, pero sí son importantes. El objetivo es la segunda plaza".

Deco habla de futuro

Pedri solo ha sido titular en uno de los seis últimos partidos disputados por el Barça, algo que suena extraño teniendo en cuenta la ascensdencia del futbolista en el equipo. Deco, director deportivo, fue algo más allá que Xavi en las explicaciones dadas a Dazn: "No me preocupa, está trabajando de forma específica, mejorando, hay que tener tranquilidad un poco porque lo impotante es que acabe bien la temporada, sin lesiones para temporada que viene. Es fundamental para el futuro, no queremos perderle".