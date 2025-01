Así explicó Joan Laporta el caso de la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta ofreció su versión completa sobre cómo se ha desarrollado el proceso para lograr la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor en la Federación de cara a la segunda parte de la temporada 2024/25. El dirigente del Barça habló en el marco de una rueda de prensa en la que abordó toda la actualidad del club, incluidos los movimientos de los grupos que cuestionan su gestión o el estado de las obras del Spotify Camp Nou.

Laporta defendió la forma como el Barça ha actuado y señaló a La Liga y la Federación por las trabas que se encontraron, además de cuestionar la lealtad de los grupos de la oposición durante toda la crisis.

El momento de la tramitación

El presidente azulgrana comenzó su narración explicando que "el 27 diciembre presentamos en La Liga, antes de acabar el año y dentro de plazo, la solicitud de inscripción de ambos jugadores, pero La Liga pidió que completáramos la documentación. El día 31 creíamos que habíamos cumplido con estos requisitos para regresar a la regla del 1:1, pero La Liga pidió unos requisitos añadidos. También pedimos la extensión de las licencias de los jugadores a la Federación, que nos dijo que faltaba que estuviéramos en el 1:1, pero que de conseguirlo no habría problemas".

El artículo para la no inscripción, "obsoleto"

Joan Laporta añadió que el artículo del reglamento de la Federación al que se aferró la comisión de seguimiento de La Liga para negar la inscripción "es un artículo que estaba obsoleto" porque "la finalidad de la norma es la estabilidad de la competición y no entrábamos en un supuesto que está previsto para evitar que un jugador se inscriba en diferentes clubes en una misma temporada. Este no era el caso porque (Dani Olmo y Pau Víctor) empezaron con nosotros y tenían contrato en vigor, era una extensión de la licencia", y no una nueva con lo que "no se faltaba a la idea de la estabilidadd e la competición" porque "no nos hemos reforzado con estos dos jugadores, ya estaban en la plantilla y lo seguirán estando".

Estos son los argumentos que el Barça presentó ante La Liga y la RFEF "y el día 1 de enero presentamos los requisitos añadidos y el día 3 de enero recibimos el 'OK' para la inscripción". Ante la negativa a tramitar las fichas el Barça decidió presentar el recurso ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) "en el que no quiero entrar a fondo porque se está tramitando, pero nosotros siempre hemos cumplido con el estado de derecho", aseveró Laporta.

El presidente del Barça sí que añadió al respecto que "para que el CSD conceda una cautelarísima es que ya aprecia que se está produciendo un daño de difícil reparación y también que hay apariencia de buen derecho (en los argumentos presentados por el Barça. Por eso el CSD y los abogados del estado han contemplado la cautelarísima".

¿Por qué no se tramitó antes la inscripción?

Joan Laporta también argumentó el motivo de que las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor se cerraran, como mínimo, al límite si nos atenemos a las explicaciones del presidente. "Fichamos a Olmo en verano, pero cuando se estaba acabando las negociaciones del contrato con Nike se produjo lesión de larga duración de (Andreas) Christensen y aprovechamos la circunstancia para inscribir provisionalmente. Después, teníamos aprovechar la firma del contrato con Nike, el mejor del mundo y que triplica las condiciones anteriores, para cerrar esta inscripción definitiva".

Los contratos de Nike y de los palcos VIP

Laporta se quejó porque desde La Liga se les indicó que la firma del nuevo contrato con Nike sería suficiente para hacer las inscripciones, pero finalmente no fue así y tuvieron que ir cumpliendo nuevas exigencias. "Así se nos dijo. No lo firmamos en verano porque creíamos que lo podíamos mejorar y así fue, en casi 700 millones más. Y con la lesión de Ter Stegen, también iniciaron nuestros servicios jurídicos una reclamación sobre la interpretación de la ley. No se estimaron nuestras pretensiones por los órganos administrativos y los tribunales".

Volviendo al contrato de Nike, Laporta recordó que "se nos dijo que debíamos aprobarlo por asamblea y se hizo. En ese momento, La Liga dijo que no era un contrato totalmente nuevo y que no se podía imputar de forma completa como nuevos ingresos" de manera que entonces tampoco conseguía el Barça llegar a la norma del 1:1 del Fair Play financiero.

Paralelamente, el Barça había pedido una cautelar "similar a lo que hicimos con Gavi el pasado año", que fue desestimada "y tuvimos que activar un producto nuevo que ya estamos trabajando desde febrero de 2024" que es la cesión de la explotación de una parte de los palcos VIP. 475 asientos los hemos cedido en explotación que es un producto muy atractivo para los inversores. Dos inversores se han interesado para conseguir la cantidad que necesitábamos para lograr el 1:1" del Fair Play.