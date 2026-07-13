Los expertos en fútbol coinciden: "Lamine Yamal tiene, por detrás, mucha carga política. En España, la mitad le están esperando"

Lamine Yamal ha pasado de ser una de las grandes apuestas de La Masia a convertirse en una de las estrellas del fútbol mundial. A sus 18 años, el delantero del FC Barcelona ya es un jugador clave para el conjunto azulgrana y uno de los grandes referentes de la selección española.

Como suele ocurrir con las grandes estrellas, el de Rocafonda también está en el foco mediático, no solo por lo que hace sobre el terreno de juego, sino también por todo lo que le rodea.

Sobre este tema habló Iturralde González en 'El Larguero', donde analizó la situación del futbolista del Barça y aseguró que detrás de su figura existe una carga social y política que influye en la forma en la que se le percibe en España.

Lamine se lamenta de una ocasión perdida en el España-Bélgica / AFP7 vía Europa Press

"Yo no voy a ser nada políticamente correcto, el tema de Lamine es un tema sociológico. Es musulmán, es negro y juega en el Barça. Y viviendo en el país que vivimos, es lo que es", declaró el exárbitro.

El excolegiado insistió en su argumento cuando Manu Carreño le preguntó si estaba entrando en un terreno parecido al de las últimas polémicas protagonizadas por Mariano Rajoy: "No, no, no. Te digo que Lamine por detrás tiene mucha carga política en nuestro país. Lamine por detrás tiene mucha carga política. Es así de claro".

La conversación subió de tono cuando otro de los periodistas presentes le preguntó quién había hablado mal del delantero del FC Barcelona y dónde estaba esa crítica hacia el jugador. Iturralde fue contundente con su respuesta: "¿En España? La mitad. A Lamine le están esperando en España".

Manu Carreño no compartió del todo ese análisis y defendió que la realidad es que Lamine cuenta con un apoyo mayoritario entre aficionados y medios de comunicación: "Yo creo que la gran mayoría de la prensa, la gran mayoría de la afición, a mí me parece que están la mayoría enloquecidos con él". Además, recordó el impacto que tuvo durante la Eurocopa: "Todo el mundo con las camisetas, los periódicos, las portadas...".

El periodista añadió que sí puede existir un componente político en algunos sectores, pero insistió en que el reconocimiento al jugador es generalizado: "Se le reconoce como una estrella crack en Barcelona y en Madrid. Que por el hecho de ser un jugador del Barça es más componente político, por lo que pueda decir y porque algún político pueda utilizar, pero yo creo que en el mundo del fútbol aquí hay unanimidad".

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Axel Torres también quiso aportar su visión y coincidió con Iturralde, aunque con matices: "Estoy de acuerdo con Iturralde con matices, es decir, no creo que sea la mitad de la población, pero sí que hay una parte de la población. Si miras un poco redes, pues ese discurso que denuncia Iturralde. Por lo tanto no estaría en la misma línea que decíais".