Los expertos coinciden: "El penalti a Koundé era clamoroso"

Es imposible ver la jugada y no apreciar penalti a Koundé. No hace falta haber jugado al fútbol ni ser profesional de este deporte. Minuto 80 del Getafe-Barça.

El agarrón de Uche es muy claro. González Fuertes se hace el sueco y en el VAR no lo avisan. El Barça volvió a ser perjudicado y todos los especialistas coinciden en que la pena máxima era clara aunque algunos quisieron justificar la razón de la no intervención del VAR.

Todos los especialistas coinciden. Iturralde González en la SER lo ve así: "Para mí es penalti porque lo agarra". Pedro Martín, comentarista arbitral de la COPE coincide: "Hay agarrón y es un penalti bastante claro".

En Esport 3 el ex árbitro Xavier Estada Fernández es más contundente: "Es un penalti clamoroso y no entiendo porque no lo señala González Fuertes y tampoco porque no actúa el VAR". Estada Fernández aclaró que la duda sobre si Koundé llegaría o no al balón no evita que sea penalti.

Otros especialistas buscan en este aspecto la razón de la no intervención del VAR. Iturralde explica que "no estoy de acuerdo pero es el tipo de agarrón al que el CTA no le gusta que haya intervención del VAR".

Al margen de los expertos arbitrales todos los comentaristas televisivos y radiofónicos coincidieron en que el penalti era claro. Paco González, de la COPE, fue sincero: "Me encantaría escuchar el audio de lo que le han dicho a González Fuertes sobre la acción de Balde con el chaval del Getafe. Pagaría dinero por escucharlo. Habrá preguntado qué ha pasado ahí que no lo he visto".

Nuestra conclusión personal es que al Barça le aplican un reglamento diferente al del Real Madrid. Competir así es difícil y Flick empieza a verlo claro.

Otro hecho denunciable

Otro aspecto denunciable del Getafe-Barça además del ambiente hostil y de los insultos racistas a Balde es que la encargada de evaluar a González Fuertes por su actuación en el partido es Yolanda Parga, casada con el empleado del Real Madrid Megía Dávila.

Xavier Estada Fernández lo define como "un conflicto de intereses flagrante". Concepto en el que coincide con el analista arbitral Joan Fàbregas que lo califica como "un conflicto de intereses aberrante y una tomadura de pelo". Otra más.