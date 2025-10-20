El experto en derecho deportivo César Lage, sobre una posible sanción deportiva al Barça: "La UEFA podría actuar de oficio y dejar al club sin participar en competiciones europeas durante uno o dos años"

El abogado César Lage es uno de los mayores expertos en derecho deportivo de toda España y un profesional que puede poner algo de luz a una futurible sanción de la UEFA al FC Barcelona, siempre que saliera culpable en el 'caso Negreira', en una entrevista concedida a 'Flashscore'.

Según el especialista, la autoridad del fútbol europeo podría actuar en caso de que la justicia encontrara indicios delictivos en las actuaciones del club catalán por corrupción deportiva: "Quizá el mayor problema para el Barcelona sea, si hay una sentencia de culpabilidad, que la UEFA podría entrar de oficio y dejarlo sin jugar competiciones europeas uno o dos años", indica Lage.

El Estadi Olímpic Lluís Companys en una noche de Champions League. / FC Barcelona

Como ejemplo pone el caso del Fenerbahçe o el Trabzonspor, que fueron excluidos por el máximo organismo tras ser sentenciados por arreglo de partidos y corrupción deportiva en el primer caso, además de repetir a partir de 2016 por el incumplimiento de las normas del Fair Play Financiero, mismo caso que el segundo en 2020.

No obstante, apunta que este supuesto solo se podría dar en el caso de que el club presidido por Joan Laporta tuviera una sentencia en firme: "Si el Barcelona no es declarado culpable en el procedimiento penal, la UEFA tendría que indemnizar al club por daños y perjuicios, siendo los costes de esa indemnización muy elevados", asegura Lage.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona durante la Asamblea 2025 / FCB

Antes, en todo caso, el juez encargado del dictaminar si hubo corrupción deportiva podría iniciar un nuevo paradigma: "En casos análogos, como 'el caso Osasuna' o el 'caso Zaragoza-Levante', con menos indicios, ambos jueces decretaron la apertura de continuación de procedimiento abreviado y auto de juicio oral", aunque en este caso cree que "hay unos indicios fuertes, más claros" que en ambos casos.

Lo que no ve tan evidente es que se le pueda condenar por motivos administrativos: "Considero que a la administración desleal le falta la parte importante que es el dolo. El dolo para comisión del delito de administración desleal, determina que cuando realizas la acción eres consciente de que estás causando un daño. Y las defensas en todo momento están diciendo que ellos heredaron esos pagos. Con lo cual la intención de los pagadores no era causar un daño a la entidad deportiva", recuerda el experto.

Negreira comparecía ante el juez que investiga los pagos que le hizo del FC Barcelona en marzo. / ·

Sea cual sea la resolución del caso no llegaría hasta finales de 2027 o principios de 2028, en el caso de que se abra la vista oral: "Creo que puede haber otra prórroga de la instrucción, después de las declaraciones del día 12 de diciembre. La instrucción finaliza en marzo, pero va a haber otra prórroga hasta septiembre. Y después, a ver qué determina la jueza, si hay un auto de apertura de juicio oral o si se archiva".

Así, todavía quedan algunos capítulos por descubrir y meses de investigaciones hasta que se sepa si la justicia condena al FC Barcelona o no, algo que podría activar la decisión de la UEFA y afectaria a la participación del club en Europa.