El 'experimento' de Flick ante el Atlético con Dani Olmo de falso '9': "Me gusta mucho que intervenga"

Una sorpresa con la que prácticamente nadie contaba para el duelo en el Metropolitano fue ver a Dani Olmo de falso '9'. Y en el banquillo a las dos referencias ofensivas que tiene Hansi Flick en la plantilla: Robert Lewandowski y Ferran Torres. Cabía esperar la suplencia del polaco, puesto que llegaba a la cita después de acumular dos partidos completos con su selección con un enorme desgaste físico y emocional tras quedarse fuera de la Copa del Mundo de este verano.

En la inmensa mayoría de las quinielas se apostaba por Ferran Torres para ocupar esa punta de lanza. Pese a no atravesar un buen momento, el de Foios no deja de ser un recambio más que fiable para esa demarcación y hasta el pasado diciembre estaba más fino que nunca desde que llegó al Barça. Pero resultó ayer evidente en el Metropolitano que ahora mismo no está en la lista de 'favoritos' de la rotación de Flick.

Rashford, más escorado

El de Heidelberg, como decíamos, sorprendió ubicando a Olmo por dentro acompañado por Rashford en la izquierda y por Lamine Yamal en la derecha. Hansi buscó sorprender al 'Cholo' con un perfil que aportase mucha más movilidad e invitase a la incorporación en segunda línea sobre todo de Fermín, pero también de Pedri y de los extremos. Mucho dinamismo para 'descuadrar' a una pareja de centrales más acostumbrada a marcar a referencias arriba como es la que formaron Le Normand-Lenglet.

Dani Olmo celebra su gol frente al Sevilla / Alberto Estevez / EFE

Lo accidentado del partido, con la expulsión de Nico al filo del descanso y las inclemencias en forma de lesión con Araujo y Bernal, hicieron que este 'experimento' de Flick (algo que ya ha barruntado alguna vez y puesto en práctica y hasta practicado en algún entrenamiento) durara apenas 45'. Tras el descanso, salió Ferran y se colocó en esa demarcación de '9'.

Por momentos funcionó la figura de Olmo arriba (por ejemplo, su intervención en el gol de Rashford es clave) y por otros se echó de menos a un finalizador. Lluís Carreras, analista y exjugador del Barça, nos da su punto de vista.

Me gusta cuando Flick interviene mucho

"Me gusta la opción de falso '9' como concepto, pienso que así juntas más jugadores por dentro y si encima los delanteros no están finos, muy bien por Flick. Ayer, pese a no ser un partido redondo, en el gol de Rashford Dani interviene en la asistencia", comenta Carreras, que añade que "si encima luego los delanteros salen con ganas y más motivados, pues doble premio. Ferran tiene tres claras y Lewandowski acaba marcando el gol del triunfo".

Flick, en el Metropolitano tras ganar al Atlético de Madrid / Agencias

"Me encanta que el entrenador intervenga y Flick lo hace. De hecho, hasta demasiado a veces, como en el caso de ayer. Centrales jugando de laterales, centrocampistas de delanteros, un central de mediocentro. Eric cambió tres veces de posición. Y encima jugando sin '9'. ¡Viva Flick!", valora Carreras.

Respecto a la Champions, el de Sant Pol se moja: "Creo que jugará Lewandowski. Lo de Olmo no salió mal ayer, pensaba que quizás daría más control al Barça. No lo veo para la ida de Champions".