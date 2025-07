Expediente Ter Stegen

El Barça lleva dos días de entrenamientos (tres sesiones) y en ambos Ter Stegen ha trabajado de forma individual, al margen del grupo. Su situación es tensa y delicada desde que el club decidió que el alemán, que ha defendido como titular la portería blaugrana durante los últimos once años, ya no cuenta.

El fichaje de Joan Garcia fue un mensaje meridiano que no ofrecía dudas sobre las intenciones de la dirección deportiva alrededor de los planes previstos para la próxima temporada. Todo quedó confirmado durante la reunión mantenida el pasado viernes entre Marc-André y Hansi Flick, que fue sincero con él explicándole que lo tendría muy difícil para jugar.

Es imposible desvincular el momento por el que atraviesan club y futbolista de su ausencia en las tres sesiones de trabajo dispuestas sobre el césped por el cuerpo técnico. Desde el FC Barcelona insisten en que, a día de hoy, solo sufre unas leves molestias físicas y niegan categóricamente que exista una lesión de mayor gravedad. De hecho, no está previsto que haya parte médico alguno informando sobre los problemas que sufre el jugador.

Flick ya explicó a Ter Stegen la situación / Valentí Enrich

En ese sentido, tanto Flick como los servicios médicos del club confían en la versión que ofrece el futbolista, no tienen porque ponerla en duda. Ter Stegen ha manifestado no sentirse plenamente recuperado para reincorporarse a los entrenamientos con el grupo y no existe intención alguna de forzar su regreso al grupo de porteros que, hasta que no haya novedades, está formado también por Joan Garcia, Iñaki Peña y Szczesny. Marc-André trabajará junto al resto cuando se sienta en condiciones óptimas. El mensaje desde la primera plantilla es de calma y confianza mutua, aunque es evidente que, tras esa aparente serenidad, se esconde una realidad mucho más compleja.

Ambiente tenso

A pesar del tono conciliador, el ambiente es, evidentemente, tenso. El jugador ha expresado reiteradamente su deseo de no marcharse este verano. Su postura es clara: quiere continuar en el club y cumplir los tres años de contrato que aún le restan. El Barça, por su parte, tampoco tiene intención de generar un conflicto o forzar una salida, así que todas las cartas están encima de la mesa y la partida apunta a que será larga.

Ter Stegen, durante las pruebas médicas de la pretemporada 2025/26 / FC Barcelona

Por parte de la entidad, cualquier movimiento que facilite aumentar el margen salarial es bienvenido en el actual contexto de ajustes económicos. Lo ideal sería resolver la situación lo antes posible, aunque es complicado que así sea porque Ter Stegen, pese a que necesita jugar con regularidad, no está dispuesto a rendirse a las primeras de cambio.

La gira, clave

La próxima semana puede ser determinante. Y es que la intención del Barça es que el jugador viaje con el resto del equipo a la gira asiática que les llevará a Japón y Corea del Sur (los de Flick viajan el jueves 24 de julio). Pese a sus molestias, el cuerpo técnico entiende que durante la estancia en Kobe, Seúl y Daegu podría seguir un plan de trabajo específico al margen del grupo o incluso empezar a recuperar sensaciones poco a poco. Su presencia en la gira sería interpretado como un gesto de normalidad y compromiso. Sin embargo, la decisión final dependerá del jugador.

Silencio en el vestuario

No existen fechas límite para tomar decisiones y en el club piensan que, si el jugador quiere marcharse, tendrá que decirlo abiertamente. En ese caso, y solo en ese caso, la dirección estaría dispuesta a darle la carta de libertad. No se contempla una venta, sino una salida pactada. No quieren ruido.

En el vestuario reina el silencio y el respeto. Marc se cruzó ayer con algunos compañeros tras trabajar con un recuperador y la normalidad fue total. Entienden la situación y confían en que se resuelva pronto, para evitar que afecte al grupo. El respeto hacia el capitán es máximo.