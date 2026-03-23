La expedición blaugrana con Joan Garcia a la cabeza llega a la concentración de la selección española

Los futbolistas del FC Barcelona convocados con la selección española para este parón de marzo, el último de la temporada, ya se encuentran en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Joan Garcia encabeza una expedición blaugrana integrada por siete jugadores: además del guardameta de Sallent también recibieron la llamada de Luis de la Fuente Cubarsí, Pedri, Fermín, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal.

Con diferencia, el Barça es el equipo con más representantes en la convocatoria de la 'roja', seguido de lejos de la Real Sociedad, con cuatro jugadores (Remiro, Carlos Soler, Barrenetxea y Oyarzabal), y del Arsenal, con tres futbolistas (Raya, Mosquera y Zubimendi). El Athletic Club y el Atlético de Madrid tienen a dos jugadores, mientras que con un único representante encontramos al Tottenham, Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Manchester City, Betis, Crystal Palace, Osasuna y Celta de Vigo.

Lamine, en su llegada a Las Rozas / RFEF

Por lo que respecta a Joan Garcia, se trata de su primera convocatoria con la selección española absoluta. El portero del Barça forma parte de una inusual convocatoria con otros tres guardametas, junto a Unai Simón, Álex Remiro y David Raya. Junto al meta catalán, otros tres jugadores se estrenan en esta lista con la absoluta: Cristhian Mosquera, Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz.

Se trata, por lo tanto, de la última convocatoria antes de que arranque el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. En esta ocasión, la ventana de encuentros arrancará el próximo lunes 23 de marzo y en la que España recibirá a Serbia en el Estadio de la Cerámica ―viernes 27 de marzo a las 21:00― y a Egipto en el RCDE Stadium ―martes 31 de marzo a las 21:00―. Con el debate en la portería totalmente abierto y sin todavía nada claro, los próximos dos partidos pueden ser clave para que el seleccionador español empiece a tomar una decisión sobre qué tres porteros convocará para la cita mundialista.