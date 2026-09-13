Expectativas por las nubes en el Barça

Hansi Flick está viviendo sus mejores días en un Barça donde, de momento, todo son noticias positivas. Cuando su equipo afronta este domingo el duelo de LaLiga frente al Levante el el Ciutat de València (16.15 horas), es algo que transmite de manera natural porque, a pesar de su pragmatismo alemán, es un tipo muy transparente. La temporada pasada comenzó con un Flick incómodo y un mensaje que resonó durante meses: “Los egos matan el éxito”.

Hansi detectó cosas en los entrenamientos y en los primeros partidos que le hicieron pensar que se estaban desviando del camino que les había llevado a ganar títulos. Flick logró reconducir al equipo, se volvió a ganar LaLiga y, tras un verano intenso en el mercado —174 millones en fichajes para prevenir un futuro bajón económico con el regreso a Montjuïc—, el Barça de Flick ha empezado como un tiro. Cinco victorias en los primeros cinco encuentros, cuatro en LaLiga y otra en la Champions. Y la sensación de un equipo arrollador: en cuatro encuentros ha marcado cinco goles y ha pasado por encima de sus rivales.

“Esta plantilla es más equilibrada que la de la temporada pasada”, reconoce Flick, que además sonríe al ver cómo su equipo también es cada vez más consistente. “En cada partido vemos que los goles esperados son más, pero también que los goles esperados en contra son menos que la temporada pasada”.

El impulso de los fichajes

Los fichajes han dado un nuevo impulso al equipo. El impacto inmediato de Gordon está siendo muy celebrado por la afición, pero el futbolista que está llevando al equipo al siguiente nivel está siendo Rodri. Incluso el último fichaje, Gabriel Jesus, un movimiento que fue recibido con escepticismo por el entorno tras meses de culebrón con Julián, marcó en el debut del equipo en la Champions ante el Feyenoord. Unas sensaciones que han hecho que incluso Flick no tuerza el gesto ante el relato de que esta tiene que ser la temporada de la Champions.

El alemán entiende que es un proceso natural: después de demostrar durante dos temporadas seguidas el dominio nacional, el siguiente paso es buscar la gloria en Europa.

En el Barça se ha declarado el estado de optimismo, a pesar de que Flick es el primero que sabe que, en un club como el Barça, los elogios más encendidos se pueden convertir en las críticas más demoledoras en cuestión de días: “Sabemos que todo puede torcerse muy rápido”.

Rodri es un jugador que está ya marcando las diferencias en el FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sin tiempo para saborear

Más aún en este calendario con partidos cada tres días. Sin tiempo para saborear la goleada en la Champions, el Barça se mide ahora a un Levante que suma seis victorias consecutivas en el Ciutat de València. Su victoria ante el Betis (5-2) el pasado 29 de agosto es todo un aviso para el conjunto azulgrana.

Para tenerlos a todos enchufados, se espera que Flick insista con las rotaciones. Hasta ahora no baja de los tres cambios por encuentro. No faltará un Lamine que vuelve a disfrutar a lo grande. Ante el Feyenoord lució el brazalete. Se lo dio Raphinha, el líder anímico de este Barça, que sabe que Lamine también necesita cuidados.

“Ya lo conozco, sé cuándo se está yendo del partido porque las cosas no están saliendo". Dentro del campo le intentaba animar diciéndole iba a marcar. Y marcó Lamine, que vuelve a hacer estragos como antes de la lesión.