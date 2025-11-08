Expectación en El Salvador para el Barça-Madrid con Mágico González como estrella invitada

NSN, en colaboración con Stoneweg Places & Experiences, celebró este viernes la rueda de prensa oficial del Clásico de Leyendas, un evento que reunirá, por primera vez en El Salvador, a algunas de las figuras más emblemáticas de la historia reciente del fútbol, representando al Real Madrid y al FC Barcelona. Un evento histórico que contará con un gran aliciente: la presencia del mejor jugador de todos los tiempos de El Salvador, Jorge ‘Mágico’ González, que se vestirá de azulgrana para jugar unos minutos en el estadio que lleva su nombre.

El acto de presentación, ante una gran expectación de los medios locales, contó con la presencia de Carles Puyol, Toure Yaya, Pepe e Iker Casillas, quienes compartieron sus impresiones sobre el partido y sobre la participación del Mágico. Además de estos cracks, el partido contará con la presencia de otros jugadores destacados como Phillip Cocu, Gaizka Mendieta, Ludovic Giuly o Javier Saviola por parte del FC Barcelona, e Iván Campo, Savio, Julio Baptista, Steve McManaman o Christian Karembeu en el conjunto madrileño.

El encuentro se disputará el sábado 8 de noviembre, a las 19h hora local (02h del domingo 9-11 en España), en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, con capacidad para 22.000 espectadores. Se registrará una excelente entrada.

Con esta iniciativa, NSN reafirma su compromiso con la organización de eventos deportivos de alto nivel y con la creación de experiencias únicas que conectan al público con la historia y la pasión del fútbol. La próxima cita entre el Barça Legends y el Real Madrid Leyendas tendrá lugar en Tokyo el 22 de noviembre, un partido también promovido por NSN y Stoneweg Places & Experiences.