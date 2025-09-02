El éxodo de la plantilla del Barça

Tras las tres primeras jornadas de la Liga, los internacionales de cada equipo ponen rumbo a sus respectivos países para disputar los eliminatorios para el Mundial 2026. Concretamente, en el Barça hay 15 jugadores que pasarán los siguientes días concentrados con sus selecciones.

En este sentido, España es el combinado que más futbolistas azulgranas que han citado: Pau Cubarsí, Pedri, Fermín López, Ferran Torres, Dani Olmo y Lamine Yamal. No obstante, a estos seis se les tendría que haber sumado Gavi, pero sufrió un golpe en la rodilla en un entrenamiento y han preferido no forzar al centrocampista. La Roja jugará los próximos dos enfrentamientos contra Georgia y Bulgaria.

Por otro lado, Jules Koundé ha sido llamado para participar junto a Francia en los partidos contra Ucrania e Islandia y su compañero en la defensa Andreas Christensen con Dinamarca, se enfrentará a Escocia y Grecia en los eliminatorios.

Entre los citados de Thomas Tuchel se encuentra Marcus Rashford, quien ha vuelto a entrar en una convocatoria después de que se tuviera que perder los compromisos internacionales del mes de junio por la lesión en los isquiotibiales que sufrió el atacante en el tramo final de curso con el Aston Villa. Así pues, el inglés podría tener minutos contra Andorra y Serbia.

Por su parte, Frenkie de Jong se concentrará con Países Bajos para los encuentros ante Polonia, donde estará Robert Lewandowski, y Lituania. El delantero polaco, por su parte, también se medirá a Finlandia después de enfrentarse a los holandeses.

Por último, Roony Bardghji ha vuelto a ser convocado por la selección sub21 de Suecia después de más un año para disputar los dos primeros partidos de la clasificación para la Eurocopa sub21 contra Armenia y Montenegro. Así como Héctor Fort, quien aún está con su futuro por resolver, ha sido citado por Paco Gallardo para disputar los amistosos previos al Mundial Sub-20, por eso, en caso de ser convocado finalmente para el gran torneo, se perdería varias fechas con el equipo en el que esté jugando.

Los internacionales sudamericanos

Al otro lado del mundo, Carlo Ancelotti ha hecho viajar a Raphinha hasta Brasil, aunque ha decidido no citar a los brasileños del Real Madrid para disputar los partidos contra Chile y Bolivia, puesto que la selección ya está clasificada para el próximo Mundial. Además, Ronald Araujo con Uruguay también se medirá al combinado chileno, pero antes lo hará contra Perú en Montevideo.