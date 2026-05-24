Éxodo internacional inmediato en el Barça

De Valencia al mundo. Tan solo algunos 'privilegiados' en la plantilla del Barça tendrán unos días de vacaciones y desconexión un vez concluida la temporada oficial de clubes y antes de enrolarse con sus selecciones para la Copa del Mundo. Mestalla significó anoche la rúbrica a una nueva campaña exitosa de Hansi Flick al frente de la nave barcelonista.

Ferran Torres durante el entreno en la Ciutat Esportiva / FC BARCELONA/Marc Graupera

Son cinco títulos nacionales de seis disputados en estos dos años para el técnico alemán. Tan solo la Real Sociedad ha logrado arrebatar un trofeo a nivel español desde que aterrizó el verano de 2024. Un año más, el Barça contará con un grupo enorme de jugadores que acudirán con sus selecciones. Además, en un 2026 de Mundial. Competición siempre señalada para los futbolistas y que altera sobremanera las pretemporadas.

Pretemporada con novedades

Tal y como venimos informando en SPORT, este verano habrá sorpresas en el inicio de la preparación de la 2026/27 del primer equipo azulgrana. Entre algunos nombres puede sobresalir el de Ebrima Tunkara, que afrontará su primer curso como juvenil. Otro que suena es Hamza Abdelkarim, por el que el club barcelonista ejecutará la opción de compra pactada en su momento con el Al-Ahly egipcio.

Araujo con el pelo azul llegando a la cena del FC Barcelona / Dani Barbeito

En clave azulgrana, varias son las piezas que viajarán ya a sus países de origen para incorporarse con sus selecciones. Por ejemplo, uno que este mismo domingo pondrá rumbo a Uruguay es Ronald Araujo. El charrúa, sin apenas pasar por casa, volará a Montevideo para concentrarse con al celeste, dirigida por Marcelo Bielso. También se espera que lo haga Raphinha, que no fue convocado por Flick para el Valencia-Barça y disfrutó de algo más de descanso. Brasil inicia el lunes sus entrenamientos en Teresópolis.

Hamza, el lunes

Otro de los mundialistas 'sorpresa' del Barça, Hamza Abdelkarim, viajará el lunes a Egipto para sumar con la absoluta. El '9', que está en un gran momento de forma, está entre los elegidos de Hossam Hassan para viajar a suelo norteamericano. Al disputar este domingo la final de la Copa de Campeones juvenil retrasa un día su incorporación.

Hamza y Shane celebran el primer gol contra la UD Las Palmas / RFEF

Los españoles, por ejemplo, sí tendrán unos días de 'break', puesto que Luis de la Fuente les ha citado el sábado 30 de mayo. Este lunes se sabrá la lista definitiva, pero no deberían faltar ni Pedri, ni Cubarsí, ni Dani Olmo, ni Joan Garcia, ni Ferran, ni Gavi. Veremos qué pasa con Eric Garcia. Fermín López, tristemente, cayó por su operación en el pie.

Jules Koundé disputa el balón con el delantero del Alavés, Toni Martínez / EFE

La Francia, de Kounde, por ejemplo, lo hará el viernes 29. Tras la competición mundialista está previsto que todos disfruten de tres semanas de vacaciones antes de iniciar la pretemporada con el Barça. Lógicamente, los que vayan cayendo eliminados primero antes estarán a las órdenes de Flick.