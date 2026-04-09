Un exjugador del Barça se oculta tras la máscara de Semáforo en 'Mask Singer'

La quinta edición de 'Mask Singer', presentado por Arturo Valls, empezó por todo lo alto. Esta temporada llega cargada de novedades, sobre todo en el jurado, ya que los populares 'Javis', Javier Ambrossi y Javier Calvo, decidieron poner fin a su etapa como investigadores. Así, dejaron dos vacantes que han sido ocupadas por Juan y Medio y Boris Izaguirre. Además, Ruth Lorenzo se ha incorporado al equipo, reemplazando a Alaska, mientras que la única figura que se mantiene es Ana Milán.

En total, hay 12 máscaras principales y 6 Wild Cards, que se irán incorporando al concurso a lo largo de las galas. Las máscaras principales son: Fregona, Caracol, Jirafa, Labios, Bocata de calamares, Chihuahua, Micrófono, Loro, Pizza, Momia, Clavel y Semáforo.

En las dos primeras emisiones de 'Mask Singer' se presentan 6 máscaras de las 12, y en la siguiente se revelan el resto, donde se desvela la identidad de dos de ellas en cada una de las primeras entregas.

Antes de salir a cantar al escenario, el formato revela algunas pistas, y una de las máscaras que generó más ruido mediático en redes sociales, especialmente en X, antes conocido como Twitter, fue Semáforo.

Estas fueron las pistas sobre Semáforo

"Allá donde voy marco el ritmo".

"Al final, todos me acaban imitando".

"Tengo más nombres que direcciones".

"Tengo un triplete que no se encuentra en cualquier parte".

Las pistas de Semáforo en 'Mask Singer', al descubierto / Atresmedia

La canción que cantó fue 'Don’t Stop Me Now', un tema de Queen que nunca pasa de moda. Sin embargo, en el escenario, Semáforo se mostró bastante estático, algo que llamó la atención de los investigadores.

Para Juan y Medio, quien estaba detrás de Semáforo era David Guetta. En cambio, Ana Milán apostó fuertemente por Carlos Baute, Ruth Lorenzo se tiró a la piscina diciendo el nombre de Karim Benzema y Boris Izaguirre fue el que estuvo más cerca al nombrar a Hristo Stoichkov.

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No obstante, la realidad es que detrás de Semáforo se encontraba Bernd Schuster, exjugador del FC Barcelona, Real Madrid y Atlético, entre otros.