Éxito de La Posesión en Casa Seat

Después de una temporada llena de emociones, grandes invitados y momentos inolvidables, el programa de SPORT TV, ‘La Posesión’ celebró un episodio especial en el mejor escenario posible: Casa Seat. Un centenar de personas asistieron a un programa que contó con numerosas sorpresas tanto para los que acudieron al acto como para los que lo siguieron a través de los canales de SPORT.

La campaña histórica del Barça de Flick merecía una tertulia especial y David Bernabeu, como jefe de ceremonias, condujo un episodio con invitados de lujo como los periodistas Carles Fité, Marta Ramon y Andrea Ginés o los exfutbolistas Alex Delmas, Jofre Mateu y Jordi Roura.

Tampoco faltó el publicista Lluís Carrasco, un clásico del programa. Todo, con el buen ambiente de siempre y la mejor información blaugrana, con alguna noticia especial en clave ‘Mercato’.

Una tertulia muy futbolera / SPORT

El mercado, a debate

El nombre de Joan Garcia, como no podía ser de otra forma, fue uno de los más comentados. La situación del portero del Espanyol que, si no hay un cambio insospechado de última hora, será portero del Barça en los próximos días generó mucho debate. Y no solo porque se trate de un perico confeso, también por el efecto dominó que tendrá en Ter Stegen, que podría ver en peligro su condición de portero titular.

Otra de las grandes cuestiones en clave mercato fue la necesidad de fichar a un extremo y la posibilidad de empezar a buscar el relevo de Lewandowski en un futuro a corto plazo. Uno de los grandes momentos de la jornada fue la entrega de los cuatro camisetas que se sorteaban firmadas por Lamine, Pedri, Alexia y Aitana.

Entre los premiados, destacó un niño visiblemente emocionado con la que camiseta que tenía estampada la firma de Lamine Yamal, el jugador del momento. El director de SPORT, Joan Vehils, no faltó a un acto que tuvo un cierre musical con un rap dedicado a La Posesión por los artistas Michel Flow y Kevin Wai.

Más Posesión... hasta julio

El de esta tarde no fue el último programa de la temporada de La Posesión, que seguirá hasta la primera semana de julio con programas enfocados en el mercado culé. A pesar de que se ha terminado la temporada deportiva del primer equipo, el club no deja de generar noticias y La Posesión seguirá informando y debatiendo.

El gran punto de interés será el mercado azulgrana. Las próximas semanas se presentan claves para ir conociendo más detalles de la planificación deportiva encabezada por el director deportivo, Deco, y el entrenador, Hansi Flick. Si en los últimos días Joan Garcia ha sido el hombre de moda, se espera que en pocos días el futurible esté relacionado con la delantera. Luis Díaz y Rashford apuntan a los grandes nombres de las próximas semanas. En principio no se esperan movimientos en la defensa y el mediocampo, aunque no se pueden descartar alguna salida inesperada si llega alguna propuesta importante. Todos estos temas serán tratados en los próximos episodios de La Posesión cada lunes.