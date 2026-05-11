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Éxito de la Fiesta del Fútbol con un ‘sold out’ en Luz de Gas

La tercera edición del evento organizado por Diario SPORT y Tardet reunió a cientos de aficionados de ambos equipos para vivir el Barça vs Real Madrid entre música, tertulia, juegos y mucha fiesta

Los fanáticos del Barça celebran La Liga en La Fiesta del Fútbol

Los fanáticos del Barça celebran La Liga en La Fiesta del Fútbol / Ari Lucena

Juan Manuel Rodríguez Cifre

Juan Manuel Rodríguez Cifre

La tercera edición de La Fiesta del Fútbol ha colocado a Luz de Gas en el centro de la escena. El evento, organizado por Diario SPORT y Tardet, colgó el cartel de ‘sold out’ una vez más, consolidándose como una de las experiencias más originales y exitosas para vivir un Barça-Real Madrid en Barcelona.

La jornada arrancó antes del partido con más de tres horas de fiesta, juegos, sorteos y actividades pensadas para que los asistentes disfrutaran del fútbol desde una perspectiva diferente como el Flaixmatón de fotos, en un ambiente festivo y de respeto entre aficiones.

Uno de los momentos más destacados de la previa fue la tertulia en directo presentada por Mario Robert, acompañado por Blanca Sánchez y Sergi Graell. Los tres analizaron la previa del clásico en un formato dinámico, cercano y participativo, conectando con el público y calentando el ambiente antes del inicio del encuentro.

Durante el partido periodistas y aficionados reaccionaron al clásico al ritmo de DJ Canari, que no dejo de animar la fiesta. Además del fútbol, la gastronomía y el ambiente también tuvieron un papel protagonista gracias al apoyo de marcas como Estrella Damm, Chalito, La Martinuca y Plesh, que acompañaron la experiencia ofreciendo comida y bebida a los asistentes durante gran parte de la jornada festiva.

Tras el final, la fiesta continuó en Luz de Gas con una celebración improvisada por la conquista de la 29ª Liga del Barça. Los asistentes se quedaron para cantar, saltar y celebrar juntos un nuevo título azulgrana en un ambiente que, por momentos, se transformó un poco en Canaletes.

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Con esta tercera edición, La Fiesta del Fútbol reafirma su crecimiento como un formato que mezcla entretenimiento, comunidad y pasión por el deporte.

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