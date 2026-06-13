Las exigencias de Vlahovic : el Barça tiene los números

Dusan Vlahovic sigue sin equipo a pesar de que la Juventus va a realizar un nuevo intento para renovarle, ya que quedará libre el próximo 30 de junio. El entorno del goleador le ha ofrecido al Barça y el club blaugrana dispone de los números de la operación sin dar un paso al frente en las últimas semanas. La prioridad es Julián Álvarez y van a esperar a por él, pero Vlahovic puede ser una pieza interesante si sigue en esta situación a final de mercado.

Los contactos con Vlahovic han sido, por ahora, mínimos y se han limitado a un intercambio de información. El delantero quiere unos ocho millones de euros por temporada, negociables entre fijo y variables, y un contrato de un mínimo de dos años para firmar. Esas son las cifras en las que está negociando con la Juve, club que le ha ofrecido solo cinco millones para retenerle.

El Barça está informado, pero ha dejado claro a su entorno que no es opción prioritaria por lo que el delantero se está buscando acomodo en Europa. Tiene el interés del Bayern, de varios equipos de la Premier y del Nápoles y la Juve en Italia. Su sueño sería jugar en el Barça, pero para que esto se produzca se deben dar algunas variables.

El club blaugrana quiere a un '9' top del mercado y lo va a dar todo por Julián, aunque saben que es una negociación complicada y lenta con el Atlético y cuyo final es probable que no se de hasta la finalización del Mundial. Si Julián no es posible y no hay alternativa clara, Vlahovic podría ganar enteros como comodín, al igual que Rashford.

Pero hay otra opción y pasaría por la hipotética salida de Ferran Torres. El delantero no desea moverse del Barça por nada del mundo, pero la irrupción del PSG puede ser ya otra cosa. Tiene una buena relación con Luis Enrique y se sumaría a un proyecto excepcional. Si Torres saliera, Vlahovic podría ser una alternativa a coste cero y de un perfil similar al de Lewandowski y del que la plantilla ahora carece.

Por el momento, el Barça no va dar un paso adelante en este tema aunque saben de la situación y también del deseo de Vlahovic y entienden que por su calidad podría encontrar equipo en cualquier momento. El Barça fue claramente a por él cuando Xavi Hernández entrenaba al equipo, pero la operación era demasiad abultada. Ahora llegaría gratis...pero con un salario alto.