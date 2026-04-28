Las exigencias de Lewandowski para fichar por la Juve: salario millonario y dos años de contrato

El futuro de Robert Lewandowski puede definirse ya en cuestión de días. El delantero polaco está comenzando a estudiar ofertas por si decide salir del Barça fijando claras sus exigencias contractuales y deportivas de futuro. El representante del blaugrana, Pini Zahavi, estuvo reunido con la Juventus para escuchar sus argumentos y dejó clara su predisposición a firmar siempre que se cumplieran unos claros requisitos económicos y deportivos. Según 'La Stampa', la reunión dejó satisfecho a los responsables del equipo turinés, que deben tomar ahora una decisión sobre si firman a Lewandowski o se decantan por alguna de las otras opciones que tienen encima de la mesa.

Pini Zahavi se reunió con el director general de la Juve, Damien Comolli, dejando clara la predisposición de Lewandowski a firmar por el equipo italiano según explican fuentes de la propia Juve. Hubo feeling en el encuentro a pesar de que la Juventus sigue pensando que las condiciones exigidas son demasiado importantes. Lewandowski quiere un contrato dos dos años a razón de ocho millones de euros libres por temporada, más bonus. Un esfuerzo económico considerable a pesar de que el polaco llegaría con la carta de libertad bajo el brazo y su rendimiento goleador sigue siendo importante.

En la Juventus tienen claro que hay partido y que Lewandowski podría decantarse por esta opción por encima del Barça, ya que sería titular indiscutible y se aseguraría un contrato de dos años garantizados, algo que en el Barça no será posible. El club blaugrana le ha presentado una propuesta de renovación por una temporada y con una rebaja salarial importante, que le dejaría en unos seis millones de euros netos al año, más bonus por objetivos personales. Su rol en el equipo sería secundario, ya que el polaco está plenamente informado de que los planes del Barça pasan por el fichaje de un delantero centro titular para evolucionar el proyecto deportivo.

Lewandowski habría descartado ya la posibilidad de jugar en la MLS, dónde las ofertas no son tan relevantes económicamente, pero en Polonia siguen abriendo la puerta a un posible destino en Arabia Saudí. El delantero tendría ya dos ofertas descomunales y las estaría valorando de forma seria a pesar de los problemas de seguridad causados por la guerra que hay en Irán en estos momentos y cuyo final aún no se atisba en el futuro.

En todo caso, Lewandowski escuchará finalmente al Barça, seguramente la próxima semana, para tomar una decisión trascendental en su carrera. Tanto él como su familia están muy a gusto en el Barça y en Barcelona, pero también entienden que la propuesta realizada y su rol deportivo no cumplen, por ahora, con las expectativas del delantero para seguir. La Juve parece que está dispuesta a realizar el máximo esfuerzo y el Milan no lo tiene claro todavía.