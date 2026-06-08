La exigencia del Al Hilal para liberar a Cancelo

Todo apunta a que tanto Deco como Flick se saldrán con la suya y, finalmente, Joao Cancelo estará en la plantilla del Barça de cara a la próxima temporada. La postura inflexible del jugador, el peso de Jorge Mendes y la buena sintonía entre el club azulgrana y el Al Hilal deben propiciar un acuerdo que permita al futbolista portugués rescindir el año que aún le resta de contrato y regresar al Camp Nou en condición de agente libre.

El área deportiva azulgrana está de enhorabuena, pero la jugada tampoco le saldrá absolutamente gratis. El Al Hilal no cobrará los aproximadamente 10 millones de euros que podría exigir por el traspaso de Cancelo, aunque tampoco regalará el pase del defensa luso. Según informaciones publicadas en 365Scores, fuentes del club árabe habrían confirmado que tanto el Al Hilal como el FC Barcelona estudian establecer algún tipo de vínculo compensatorio para cerrar la operación.

Relevo en la dirección deportiva

La operación salida de Cancelo al Barça se habría retrasado más de lo deseado ya que en los próximos días está previsto que Richard Hughes asuma el cargo de director deportivo del Al Hilal. Su llegada debería agilizar el capítulo de fichajes y salidas que lleva semanas en punto muerto.

A la espera del director deportivo, según informa el portal, el Al Hilal habría solicitado al Barça explorar diversos nombres de jugadores controlados por el club y que podrían ajustarse a las necesidades deportivas de un equipo que quiere abordar una profunda remodelación en su plantilla.

Dos jugadores en el punto de mira

No es la primera vez que el Al Hilal se dirige al Barça para interesarse por alguno de sus futbolistas. Sin ir más lejos, desde la pasada temporada, dos jugadores de la primera plantilla de Flick permanentemente han sonado como refuerzo del club saudita: Raphinha y Marc Casadó.

Marc Casadó celebra la victoria ante el Atlético de Madrid / Instagram @marccasado

Ni el uno ni el otro se han mostrado seducidos por el dinero ni el proyecto deportivo en Arabia Saudita, pero las pretensiones del Al Hilan siguen ahí.

Lo más importante es que el Barça se reforzará con la llegada de Cancelo a coste cero. Flick ya tiene el futbolista polivalente y que tan buen resultado le ha dado en el tramo final de la temporada. Toda una garantía para solventar los numerosos problemas que el equipo ha arrastrado en ambos laterales durante toda la temporada.