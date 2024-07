Exhibición de poderío del grupo de oposición liderado por Camprubí

Por muy mal que esté, el FC Barcelona siempre será un club absolutamente vivo. Prueba de ello fue la presentación del nuevo grupo de oposición liderado por Joan Camprubí Montal bajo el nombre de 'Som un clam'. Este lunes, en la zona alta de Barcelona, se congregaron alrededor de 500 personas en la formalización de un ambicioso proyecto que no considera una opción, ante la delicada situación deportiva, económica y social del club azulgrana, "quedarse de brazos cruzados".

El objetivo de esta nueva agrupación es el de convertirse en una plataforma de unidad para el barcelonismo de cara a las próximas elecciones a la presidencia de la entidad culé, agendadas para verano de 2026; una vez se hayan cumplido un lustro de Joan Laporta al frente del club en su segunda etapa como presidente. La semana pasada se reunieron unas 50 personas del núcleo más duro de Camprubí en el Port de Barcelona para poner ideas en común en un encuentro de carácter privado. Esta tarde, la cifra de asistentes se multiplicó en Vallvidrera. La plataforma va cogiendo más peso y forma con el paso de los días y semanas. Ya son dos años de trabajo.

"Después de escuchar a muchos socios, vemos que hay un descontento general. Hay muchos aficionados que sienten que no están bien representados. Estar de brazos cruzados no es una opción. Toca dar un paso adelante y hacerlo de una forma organizada. Queremos que el Barça gane, esto va de sumar esfuerzos hacia un objetivo común", declaró Camprubí en la presentación de 'Som un clam'. Dejó claro que no lidera una "candidatura", al menos de momento, pero sí que pidió a Laporta "un paso al lado".

La abogada Marta Pascual, por su parte, consideró que la opción de convertirse en Sociedad Anónima para solucionar la situación económica del Barça "no es la correcta". Según su punto de vista, todo pasa por "tener el 'dream team' de los ejecutivos". Jordi Camps, exdirector comercial de la entidad culé, lamentó que la gestión de Laporta haya provocado "850 millones de pérdidas en los últimos tres años". A nivel deportivo, Jordi Roche (empresario y expresidente de la FCF) remarcó la importancia "de apostar por la Masia y cuidar a nuestros futbolistsa" en vez de hacer "tanto seguidismo del Madrid"; de esta forma, "en tres años podremos volver a ganar la Champions".

Presentación a lo grande

Además de Pascual y Camps, personalidades del entorno azulgrana como Marc Gasol (exjugador de baloncesto del Barça), Josep Pons (estilista y asesor de imagen), Gabriel Masfurroll (empresario), Tente Sánchez (exfutbolista del Barça), su hija Georgina, Bernat Antràs (abogado), Xavier Vilajoana (exdirectivo del Barça), Javier Pérez Farguell (exdirector general del Barça), Jordi Moix (exdirectivo del Barça), Juanjo Brau (exfisioterapeuta y readaptador del FC Barcelona), Jordi Roura (exfutbolista, exentrenador y exdirector del fútbol base del Barça) y Jordi Jacas (cocinero), entre otros, 'acompañaron' a Camprubí en una jornada para poner en común los principales temas de preocupación alrededor de la gestión de Joan Laporta.

Joan Camprubí Montal no es alguien recién llegado al barcelonismo pese a sus 37 años. De hecho, es nieto y bisnieto de presidentes del Barça. Su bisabuelo fue Agustí Montal Golobart, que presidió el club entre 1946 y 1952, mientras que su abuelo fue Agustí Montal Costa, máximo dirigente del Barça de 1969 hasta 1977. Si llegara algún día a ser presidente sería el tercero de la familia.