La exhibición de Nico Williams no cambia de momento los planes del Barça

Nico Williams volvió a demostrar ante Francia que es un futbolista que marca diferencias al máximo nivel y que tiene un entendimiento especial con Lamine. En clave Barça, los culés reaccionaron en las redes ilusionándose, como ya ocurrió el verano pasado, con la posibilidad de ver a Nico de azulgrana. La situación a día de hoy, sin embargo, difiere mucho del contexto del verano pasado.

En ese momento el club sintió que estaba muy cerca de concretar su fichaje. El futbolista parecía haberse decantado por la propuesta azulgrana, pero finamente terminó apostando por seguir en el Athletic. Fue todo un golpe para Deco y Laporta, que habían dedicado muchas energías a su fichaje. El club no tardó en reaccionar y fue con todo a por Olmo, que mostró un compromiso mucho mayor por venir. Incluso con el riesgo, que se confirmaría más tarde, de tener problemas para ser inscrito.

Gavi y Nico, en Las Rozas / SEFUTBOL

Un verano más tarde, el Barça no ha movido pieza para volver a intentar su fichaje. Las relaciones con el entorno del futbolista sufrieron mucho desgaste entonces y, tras la gran decepción, el club azulgrana está centrado este verano en otras opciones. Deco ha era partidario de Luis Díaz hace un año y sigue insistiendo con el colombiano como primera opción. La prioridad del portugués era asegurarse el fichaje de Joan Garcia y a partir de ahora afronta una carrera, que se prevé larga, para lograr la incorporación del extremo.

La postura del Liverpool con Luis Díaz

La situación es compleja porque el Liverpool sigue tratando de renovar al futbolista y porque además ahora mismo no se plantea dejar escapar al delantero por menos de 80 millones, una cantidad que el Barça descarta a día de hoy. Díaz, de 28 años, es el futbolista que más se acerca al retrato robot que quiere Deco para reforzar el extremo izquierdo. Un jugador que sea capaz de jugar en la banda pero también de falso nueve. El portugués, además, valora varios aspectos del colombiano.

Lo considera un futbolista que puede ser desequilibrante en la banda incluso sin espacios. Y le parece diferencial en el trabajo de presión. En este sentido, recuerda Raphinha. Al igual que el brasileño Luis Diaz es un futbolista hiperactivo en ataque (suma un gran volumen de jugadas), pero también en defensa: es capaz de realizar muchas acciones a alta intensidad para recuperar el balón. El Barça cuenta con la complicidad del colombiano, que vería con buenos ojos recalar en el conjunto azulgrana.

La gran alternativa sigue siendo Rashford, una opción más asequible. El club, que ya se ha reunido varias veces con el entorno del futbolista, vería con buenos ojos una cesión con opción de compra. Al igual que Luis Diaz, el inglés puede jugar de extremo y de falso nueve.

A Flick le gusta el todavía delantero del United y no comprometería al Barça, ya que no supondría un gran desembolso. La gran diferencia con Luis Díaz es que no es un delantero que trabaje tanto en defensa, pero se valora sobre todo su potencial ofensivo y sus ganas de reivindicarse en un momento clave de su carrera.