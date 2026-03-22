Exhibición y mensaje tranquilizador del MVP Joan Garcia tras el Barça - Rayo

Joan Garcia salió del césped del Spotify Camp Nou con el MVP bajo el brazo y una actuación espectacular que refuerza la primera convocatoria de Luis de la Fuente con la selección española. El de Sallent salvó a un Barça soso y poco activado en un partido en el que Joan sí que dio la talla, y de qué manera.

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 1 - 0 Rayo Vallecano de la jornada 29 de LaLiga EA Sports / LaLiga

Solo empezar el partido, Joan ya tuvo que emplearse a fondo cuando, tras un desajuste defensivo, en un disparo de Carlos Martín a bocajarro. El meta azulgrana agrandó su cuerpo para rechazar y no dar opción a encontrar espacios al rematador. Y fue después del descanso, cuando más apretaron los madrileños, cuando Joan dio un clínic de cómo debe actuar un portero de equipo grande. Es decir, conectado en todo momento y sin irse nunca del partido.

En el breve espacio de dos minutos, entre el 62' y el 63', Joan Garcia demostró sus reflejos y su capacidad para anticiparse al pensamiento del delantero rival. Primero en un disparo del peligroso Álvaro Garcia, y después, al sacar una mano inverosímil en el cabezazo de Unai López. Para rematar su excepcional partido, ya en la recta final, el guardameta catalán envió a córner el chut de Jorge de Frutos.

"Estaba un poco sobrecargado, nada serio"

La afición culé, encantado con Joan Garcia, al que coreó, tuvo unos instantes de pánico cuando el de Sallent cayó al suelo con problemas musculares. Ante el Newcastle, fue sustituido tras dolerse del gemelo izquierdo, pero esta vez no hizo falta. Tras ser atendido, el amo de la meta azulgrana evidenció su fenomenal momento. Tras el partido, al ser preguntado por Dazn, tranquilizó a todo el mundo: "No es nada, estaba un poco sobrecargado, pero nada serio".

El de Sallent reconoció sobre las dificultades que se encontró el Barça que el equipo "sufrió más de los que nos hubiese gustado. El Rayo es un gran equipo con un gran entrenador que prepara muy bien los partidos y nos hacen daño casi siempre. No hicimos nuestro mejor partido, pero acabamos sumando los tres puntos, que era lo más importante".

Ilusionado con la Roja

Joan Garcia se puede ir más que satisfecho a su primera convocatoria con la selección española. En este sentido, Joan Garcia aseguró estar "muy contento de la primera llamada con la selección, muchas ganas y mucha ilusión de estar con los compañeros".

Contra el Rayo Vallecano, Joan sumó su decimoquinto partido sin encajar goles e igualó la marca de Wojciech Szczesny con cuatro partidos menos que el polaco. Sin duda, su llegada el pasado verano garantiza al Barça tener un porterazo para los próximos años y también a la selección española si De la Fuente se acaba de convencer. Si consigue tener sus primeros minutos con la Roja, será también un premio a la grandísima temporada de Joan Garcia, el gran fichaje que tanto necesitaba este equipo.