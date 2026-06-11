Exhibición de Gordon antes del Mundial: gol, asistencia y un peligro constante

El fichaje de Gordon por el FC Barcelona fue tan inesperado como rápido. El inglés ya es nuevo futbolista del Barça y debutará una vez pasado el Mundial. Los azulgranas se encargaron de dejar el fichaje cerrado y firmado justo antes de que partiera hacia Orlando con su selección.

Inglaterra jugó su último encuentro amistoso antes de empezar su andadura en el Mundial ante Costa Rica. Y si los culés quieren ver qué pueden esperar de su nuevo futbolista, que se vean sus 71 minutos ante los ticos. Muestra clara de lo que le dará al Barça: electricidad por banda, mucho desborde y gol.

Los de Tuchel se adelantaron ante Costa Rica con un gol de Declan Rice en el minuto nueve. El jugador del Arsenal remató a puerta vacía gracias a la tremenda jugada anterior de Gordon. El azulgrana recortó a Johnson por la banda y cabalgó por línea de fondo hasta que vio el pase al gunner. Medio gol es suyo.

Gordon asistió a Rice ante Costa Rica / @england

Tras el tanto, el culé fue uno de los grandes protagonistas de los 'Three Lions'. Amargó totalmente la primera mitad al lateral derecho, que tuvo que bailar todo el rato con él. Provocó varias faltas peligrosas fruto de la desesperación tica y, finalmente, incluso un penalti en el añadido del primer tiempo. Eso sí, la colegiada lo anuló tras pasar por el VAR.

En una segunda parte más plana de los dos equipos, Bellingham apareció para romper la defensa rival con un gran eslalon. El madridista se marchó de tres en una baldosa y tocó atrás para Eze. El remate del gunner dio en la mano de un defensor y la colegiada señaló penalti. A pesar de las grandes estrellas que tiene Inglaterra, la responsabilidad cayó en Gordon que no perdonó.

El inglés es un gran lanzador de penalti como ya demostró en el Newcastle y la puso directamente a la escuadra para marcar el 2-0 para su selección.

Más allá de la asistencia a Rice y de las acciones de peligro que generó, Gordon dejó claro el perfil de futbolista que ha incorporado el Barça. Vertical, atrevido y con capacidad para romper líneas desde el uno contra uno, el inglés fue un quebradero de cabeza constante para la defensa costarricense. Un último encuentro antes del Mundial prometedor con su selección que sirve como adelanto de lo que Hansi Flick espera explotar cuando el extremo se incorpore definitivamente a la disciplina azulgrana.