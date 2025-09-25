El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”

Rivaldo, leyenda del FC Barcelona y embajador de Betfair, animó a Lamine Yamal a seguir mejorando en su juego para tratar de alcanzar algún día el Balón de Oro, un premio que rozó este lunes al quedar segundo en la votación que encumbró a Ousmane Dembélé como el mejor jugador de la pasada temporada.

Para Rivaldo, ganador del premio en 1999, Lamine conseguirá el galardón apenas mejore su capacidad para hacer goles y dar asistencias.

“Creo que Lamine tiene todo para ser Balón de Oro el próximo año y creo que esta temporada destacará mucho más que la pasada. Pero, por la manera que juega, creo que ganará el Balón de Oro cuando haga muchos goles y dé muchas asistencias. No sólo por cómo juega. Como ya le pasó a Cristiano Ronaldo o a Messi”, ha analizado en declaraciones a Betfair.

Las consecuencias de caer en Champions

Rivaldo cree que tanto Lamine como Raphinha se vieron perjudicados por no haber jugado la final de la Champions. De hecho, a Rivaldo le sorprendió mucho que su compatriota no estuviera más arriba en las opciones por ganar el premio.

“Me entristeció que Raphinha quedara quinto, por todo lo que hizo. Que no fue fácil. De esos primeros cinco jugadores fue el que más goles marcó, fue máximo goleador de la Champions…. Debería haber estado en una posición mejor o incluso haber ganado él este Balón de Oro”, ha añadido.

“Lo que pasó en el partido contra el Inter – ha continuado Rivaldo –, cuando fueron eliminados de la Champions y no llegaron a la final, fue lo que perjudicó tanto a Lamine Yamal como a Raphinha. Si hubieran llegado a la final de la Champions, el Barça tenía todo para haber sido campeones, y siendo campeones, con seguridad habrían destacado. Pero como no pasó, Dembélé se llevó el premio. Y no le quito mérito, porque destacó mucho”, añadió.

Aplauso para Dembélé

Dentro de sus preferencias personales, el embajador de Betfair también habría situado más arriba a un Pedri que quedó 11º en las votaciones.

“Me sorprendió mucho que al menos no estuviera entre los 10 mejores. Claro que a veces lo importante es quedar primero. Aunque seas segundo o tercero, eso no tiene tanta importancia. Nadie después recuerda quién fue segundo, tercero o cuarto”, añadió.

Rivaldo también ve en el canario potencial para ser algún día el mejor del mundo. “Tiene que trabajar como lo viene haciendo para que un día pueda llegar a ser el primero y ganar este premio que, aunque tenga mucha polémica, luego cualquier jugador quiere ganar. Es normal porque cada uno piensa diferente, cada uno tiene su favorito”, añadió.

Reconocimiento a la temporada de Dembélé

Rivaldo, además, no le quita ningún mérito a Dembélé y su victoria final. “Yo no soy de los que quitan méritos. Ha hecho grandes torneos, ha marcado muchos goles y dado muchas asistencias. Por eso ganó el Balón de Oro. Y también por haber sido campeón de casi todo lo que jugó. Y es la figura del París Saint-Germain. Tanto es así que el PSG ganó el premio a mejor entrenador y equipo del año. A él le dieron el Balón de Oro por lo que hizo”, repitió.

Sobre otro brasileño como Vinicius, Rivaldo admite que el extremo del Real Madrid ha sufrido una caída en su rendimiento desde que hace justo un año precisamente se quedó a las puertas del Balón de Oro que se llevó Rodri contra todo pronóstico.

“Vinicius bajó un poco después de la decepción con el Balón de Oro, por no haberlo ganado. Tuvo una caída, pero es un gran jugador, un jugador del que estoy seguro de que hará un gran campeonato ahora, porque enseguida ya viene el Mundial”, añadió.

Vinicius y su bajada en la votación

Eso sí, Rivaldo dice no entender el motivo por el que Vinicius ha acabado 16º en la votación de este curso. “No sabemos si fue por esa bajada de rendimiento que tuvo, o fue por algo entre el Real Madrid y el Balón de Oro, por la situación entre el club y la revista France Football… No sabemos exactamente qué pasó, pero espero que vuelva a ser el mismo Vinicius de hace un año. Me encantaría que fuera Balón de Oro”, anheló el embajador de Betfair.

Por último, Rivaldo no cree que el actual Balón de Oro sea más o menos complicado de ganar que lo era en su época como futbolista.

“Escucho decir que antes era mucho más difícil porque había grandes jugadores y que hoy hay menos. Pero yo creo que sigue habiendo grandes jugadores. A veces el Balón de Oro se conquista por lo que hace un jugador en una temporada, con muchos goles, asistencias, por llevar a su equipo a títulos. A veces no significa que el ganador del Balón de Oro sea como un Messi o un Cristiano Ronaldo. No, es el jugador que destacó ese año y por eso se lleva el premio”, concluyó.