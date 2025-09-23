La excepción de Laporta con De Jong

Joan Laporta volvió a aparecer en escena este martes a primera hora en los micrófonos de RAC1, apenas unas horas después de aterrizar de madrugada en Barcelona con la amplia delegación azulgrana que viajó a París para la gala del Balón de Oro. El presidente, radiante tras una noche histórica para el club —con Aitana Bonmatí conquistando su tercer Balón de Oro consecutivo y con los premios Kopa masculino y femenino para Lamine Yamal y Vicky López, además del reconocimiento como mejor goleadora de Ewa Pajor—, no solo habló de la cita en el Teatro Châtelet.

También se refirió a uno de los grandes asuntos de la actualidad deportiva culé: el futuro contractual de Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés, que acaba contrato en 2026, vive uno de sus mejores momentos desde que aterrizó en Barcelona. Al mando de la sala de máquinas junto a Pedri, está firmado un inicio de curso sobresaliente y fue uno de los futbolistas más destacados en el estreno europeo en St James’ Park frente al Newcastle, donde la pareja de interiores dejó huella y recopiló elogios del mundo del fútbol.

Sin embargo, su renovación es un tema delicado, sobre todo porque desde hace meses Laporta y la dirección deportiva habían repetido como mantra que no querían jugadores que entraran en dinámica de acabar contrato sin prolongar su vínculo. En este caso, no obstante, el presidente dejó clara la particularidad:

"La renovación con De Jong se está trabajando", reconoció. "Deco ha hecho un trabajo extraordinario. Dijimos que no queríamos a ningún jugador cuyo contrato finalice este año, pero hicimos una excepción con De Jong porque cambió de agente. Él está motivado, incluso dice que duerme a pesar de haber sido padre recientemente. Esperamos buenas noticias en breve".

Unas palabras que evidencian la confianza absoluta que el club mantiene en Frenkie, al que considera pieza angular del proyecto de Hansi Flick. El neerlandés ha encontrado la estabilidad personal y deportiva que tanto se le reclamaba y el Barça no quiere ni imaginar un futuro sin él.

Christensen y Eric

Frenkie, no obstante, no es el único que acaba contrato en 2026. Otros dos futbolistas de la plantilla, Andreas Christensen y Eric García, también finalizan contrato en esa fecha, aunque sus situaciones son muy distintas.

En el caso del central danés, el club valoró su venta el pasado verano para aliviar los problemas de fair play financiero. Sin embargo, el propio Christensen cerró la puerta a cualquier salida y apostó firmemente por continuar en el Barça. De entrada, la entidad no contemplaba plantearle una renovación, pero si su rendimiento durante la presente temporada mantiene el nivel de fiabilidad mostrado hasta ahora, no sería descartable que el escenario cambiara.

El caso de Eric García, en cambio, apunta a una resolución mucho más inmediata. El plan es claro y compartido: tanto el jugador como la entidad quieren prolongar su contrato antes de Navidad y dejar asegurado el vínculo hasta 2030. Las conversaciones, que llevan meses en marcha, han avanzado de manera fluida y sin obstáculos relevantes. No hay urgencia, pero tampoco dudas de que se alcanzará un acuerdo para confirmar la continuidad de uno de los grandes comodines de Flick en la plantilla.