El exárbitro Estrada Fernández, indignado tras la polémica del Girona-Barça: "Se amenazó a los árbitros"

El derbi catalán entre el Girona FC y el FC Barcelona estuvo marcado por la polémica y por una actuación arbitral que condicionó claramente el desarrollo del partido en Montilivi. El Girona se llevó los tres puntos, pero el foco no estuvo solo en el resultado, sino en varias decisiones que generaron una fuerte indignación en el entorno azulgrana.

La jugada más controvertida llegó en el tramo final del encuentro, en la acción previa al segundo gol del Girona. Claudio Echeverri pisó a Jules Koundé, dejándolo dolorido en el suelo e incapaz de seguir defendiendo la jugada, mientras el balón continuaba en juego hasta acabar en el fondo de la portería. A pesar de la claridad del contacto, el gol fue validado sin una revisión efectiva del VAR.

Tras el encuentro, el exárbitro Xavier Estrada Fernández fue muy duro con el sistema arbitral en 'ElDesmarque Madrugada': "Espero que mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas salga Fran Soto diciendo que dimite, porque lo que estamos viendo no es nada normal".

Sobre la acción de Koundé, Estrada fue tajante: "Vemos un pisotón que es algo objetivo, es que no hay debate. ¿Hay pisotón? Sí, con lo cual es falta". Además, añadió que la gravedad de la acción debía haber tenido castigo: "No solo es falta, sino que es de amarilla, porque hay una temeridad".

Estrada no entiende por qué el VAR no intervino en la jugada: "Lo único que se me puede pasar por la cabeza es por un problema de estatus. De que tenemos a David Gálvez, que es exárbitro de segunda división nacional y tiene en el terreno de juego a César Soto, un árbitro internacional, y le puede dar la presión de llamar a César para intervenir".

Otra de las posibles explicaciones que apunta Xavier es que se esté dando demasiado peso al árbitro de campo frente al VAR. Sin embargo, el exárbitro recordó la advertencia del CTA: "Se amenazó a los árbitros. Si recibían dos intervenciones durante los 90 minutos, los metían directamente en la nevera. Con lo cual puede ser que hayan puesto el freno de mano, pero fijaros en el estropicio que están haciendo al fútbol".

Además, en declaraciones a 'Esport 3', el exárbitro insistió en la gravedad de la situación del arbitraje español: "Todavía estoy horrorizado, porque o los clubes empiezan a exigir responsabilidades o alguien del CTA tiene que empezar a dimitir".

El catalán tiene claro que "con todo lo que está pasando" y con las jornadas que llevamos, "ya va siendo hora de que las situaciones fáciles de VAR se puedan resolver en el propio terreno de juego y no generen tanta polémica como la que están provocando".