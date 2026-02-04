El exárbitro Estrada Fernández sentencia a Munuera Montero por su reacción en el Albacete - Barça: "Lo deja en muy mala posición"

Minuto 91 de los cuartos de final de la Copa del Rey. El Albacete se acerca al área del Barça con un 1 a 2 en el marcador y con tan solo unas pocas jugadas más en el tintero y, de repente, Gerard Martín salva la papeleta con un rechace de cabeza que cambia el balón de dirección al remate de Fran Gámez e impide el segundo tanto de los locales.

La reacción del árbitro, José Luis Munuera Montero, sin embargo, ha copado toda la atención de la jugada, al realizar un gesto de dudosa comprensión en el momento en el que el defensor azulgrana saca la pelota bajo los palos, levantando los brazos por un instante.

Ni siquiera sus colegas de profesión entienden muy bien qué hizo el colegiado, como así lo ha confirmado el exárbitro de Primera División, Xavier Estrada Fernández. El leridano ha atendido la llamada de Esport 3 que le ha cuestionado sobre el porqué de esta cuestión.

"Es una reacción que lo deja en una muy mala posición porque es difícil de interpretar qué quiere expresar", empieza explicando el catalán. En este sentido, apunta que no está seguro de "si estaba esperando el gol del jugador del Albacete o celebra que el azulgrana sacara el balón bajo palos".

Por eso, el excolegiado espera que el CTA y la RFEF "intenten justificar una cosa que es injustificable" y describe la acción como un gesto que "no es propio de un árbitro profesional de Primera División, ni de uno internacional FIFA", sentencia.

Reacciones en las redes sociales

Como era de esperar, la acción propició numerosos comentarios en las redes sociales, que no pierden una oportunidad de meter cizaña en cualquier tema más o menos polémico.

El árbitro andaluz José Luis Munuera Montero, consulta una jugada en el VAR. / Juanjo Martín / (EPA) EFE

"Contra eso también competimos", apunta un seguidor del Barça, aunque otros lamentan que "desde que le han dado el tirón de orejas es un siervo más" del engranaje madridista. Sin embargo, también hay quien prefiere centrarse en el pisotón de Cancelo a un futbolista del Albacete que habría supuesto la segunda amarilla y que no llegó a ver.

Finalmente, otros tiran de hemeroteca y recuerdan los errores que tuvo en el partido de Copa entre el Real Madrid y el Celta de la temporada pasada, con un penalti a favor de los gallegos que no señaló, pero desde el bando madridista critican que en el partido en el Carlos Belmonte del Barça pitara antes de cumplirse el tiempo de descuento en la segunda parte. Nunca llueve a gusto de todos, eso está claro.