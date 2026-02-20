El exárbitro Estrada Fernández estalla contra el arbitraje español: "El CTA nos toma por idiotas"

El arbitraje en el fútbol profesional siempre genera debate y su protagonismo no deja de crecer. Cada decisión se analiza al detalle y cualquier acción polémica termina dando mucho que hablar, ya que se trata de un deporte donde un error puede marcar el partido.

En plena temporada de la Liga F, el estamento arbitral español se ha visto envuelto en una nueva controversia tras la designación de Yolanda Parga, esposa de Mejía Dávila, delegado del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en Madrid, como oficial informadora en el partido Granada CF Femenino-FC Barcelona Femenino.

La decisión ha generado críticas dentro del entorno futbolístico y arbitral debido a la vinculación personal de Parga con el delegado del Real Madrid y a su permanencia en la cúpula del CTA pese a reestructuraciones recientes.

El exárbitro Xavier Estrada Fernández se ha pronunciado sobre la polémica a través de sus redes sociales, cargando duramente contra la decisión: "Esto es una VERGÜENZA. El CTA nos toma por idiotas (...) Luego hablan de neutralidad y transparencia".

"La mujer del delegado del Madrid haciendo de informadora de un Granada - Barça"

Estrada califica el nombramiento como "una forma de actuar vieja, casposa, propia de otras épocas" y denunció que estas decisiones "se ríen en la cara de los clubs, de los aficionados y de los medios".

Polémica con Yolanda Parga

Parga ya había sido objeto de críticas en ocasiones anteriores por su vinculación familiar con el delegado del Real Madrid y por su permanencia en puestos relevantes del CTA.

Aunque algunos exárbitros como Clos Gómez, defendieron su currículum y trayectoria profesional, subrayando su experiencia como árbitra activa y árbitra asistente en competiciones nacionales, la combinación de vínculos personales e institucionales ha generado un debate constante sobre ética y transparencia en el arbitraje español.