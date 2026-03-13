Examen de nivel para el Newcastle antes de visitar el Spotify Camp Nou

El Newcastle, rival del Barça en los octavos de la Champions, afronta una semana de vértigo. Antes de aterrizar en Barcelona para el duelo de vuelta el próximo miércoles 18 de marzo, las 'urracas' tienen una parada de altísima exigencia este sábado en Stamford Bridge. Independientemente de lo que pase después en el Spotify Camp Nou, el equipo de Eddie Howe tiene motivos de sobra para no tirar la jornada 30 de la Premier League. Las ligas entran en su fase decisiva y el Newcastle, que se ha descolgado más de lo esperado este curso, necesita apretar el acelerador si quiere volver a Europa el año que viene.

El rival de este sábado es, precisamente, quien marca la frontera europea. El Chelsea suma 48 puntos frente a los 39 del Newcastle, una distancia considerable pero que podría recortarse a seis puntos en caso de victoria visitante. Para los 'blues' tampoco es un partido de trámite. El equipo de Rosenior persigue los mismos objetivos e incluso mira más arriba, intentando cazar una de las cuatro plazas de Champions. Eso sí, el Chelsea llega herido tras el 5-2 sufrido en el Parque de los Príncipes. Deberán cambiar el chip rápido, pues tres días después de recibir al Newcastle, el PSG visitará Londres para defender la ventaja, mientras que los ingleses necesitarán marcar tres goles para igualar la eliminatoria.

No será fácil para ninguno de los dos abstraerse de la Champions, pero un tropiezo a estas alturas podría condicionar el resto de la liga. En el partido de ida, el Newcastle ya puso en apuros al Barça a pesar de no contar con todos sus titulares de inicio, lo que demuestra que para Howe rotar no es un drama. Jugadores como Livramento (recién vuelto de lesión), Gordon, Murphy y Willock salieron desde el banquillo el otro día, mientras que nombres propios como Botman, Woltemade o Wissa ni siquiera jugaron. Gasolina fresca para asaltar Stamford Bridge.

Harvey Barnes celebra su gol ante el Barça / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Nueve finales

Mirando al futuro, el Newcastle tiene motivos para el optimismo. El de este sábado es su penúltimo gran escollo en liga; después, solo le quedará visitar el Emirates en la jornada 34 contra un Arsenal lanzado a por el título. En contraposición, el calendario del Chelsea da "canguelo": tienen que verse las caras con el City y el United, viajar a Anfield, recibir a un Tottenham que podría estar jugándose el descenso en la penúltima jornada y cerrar la liga en el Stadium of Light. Todo apunta a que la posición de los londinenses no se decidirá hasta el último minuto. Cabe recordar que ambos podrían verse beneficiados por la plaza extra de Champions que otorga el coeficiente UEFA, donde la liga inglesa lidera el ranking.

Siguen de baja en el Newcastle Lewis Miley, Krafth y Schär, después de que Eddie Howe confirmara en rueda de prensa este viernes que contará con la misma convocatoria que en el último partido. En cambio, el técnico sí se ha referido a la situación de Bruno Guimarães, lesionado en el tendón el pasado 10 de febrero: "Bruno volverá el lunes; su plan es viajar a Barcelona, no para jugar, sino para apoyar a sus compañeros. Ha trabajado muchísimo en su recuperación y me gustaría pensar que, cuando acabe el parón internacional, ya estará disponible para jugar con nosotros", explicó.

Sobre la previa del próximo duelo de Premier League, Howe añadió: "Este encuentro supone un reto mental. Gran parte de la atención se centrará en el choque contra el Barcelona, y con razón, pero este partido será muy difícil. Nos enfrentamos a un rival peligroso, uno de los desplazamientos más complicados de la temporada. Preparar bien a los jugadores será clave".