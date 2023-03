Examen a Iñigo Martínez en el Athletic - Barça

El de Ondarroa ha regresado a un buen nivel tras superar una fascitis plantar y Valverde no ha dudado en darle la titularidad Iñigo acaba contrato esta temporada, no ha renovado y está en la órbita del FC Barcelona

Si el fair-play lo permite, el preferido en los despachos del FC Barcelona para reforzar el eje defensivo es Iñigo Martínez. Ya hace años que en la entidad azulgrana piensan en un central con liderazgo y salida del balón, pero las condiciones contractuales se darán este verano, ya que el de Ondarroa acaba su vínculo con el Athletic Club y no ha renovado.

No está siendo una temporada fácil para Iñigo. Primero, unas molestias en la rodilla, después la no inclusión por parte de Luis Enrique en la lista del Mundial, y a principios de año, la fascitis plantar que le ha obligado a perderse once partidos entre Liga (8) y Copa del Rey (3).

Buena respuesta a un exigente regreso

Había dudas en su reaparición y el central, de 31 años, respondió a la exigencia de un partido como el del Sadar en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Ernesto Valverde no lo dudó y le ubicó en el eje junto a Dani Vivian. Yeray, con algunas molestias físicas, se quedó en el banquillo.

"Nos hacía falta jerarquía para defender balones largos y centros laterales", aseguró el 'Txingurri', quien volvió a repetir pareja de centrales el pasado fin de semana en Vallecas, todavía con más motivo por la sanción de Yeray. Frente al FC Barcelona apunta Iñigo de nuevo a la titularidad y el técnico deberá elegir a su acompañante.

Selección y futuro

Un buen papel de Iñigo Martínez frente a los azulgranas podría darle argumentos a Luis de la Fuente para contar con el vizcaíno de cara a su primera citación como seleccionador español. Será el 17 de marzo y en la prelista hay cinco futbolistas del Athletic: Iñigo Martínez, Unai Simón, Yeray, Nico Williams y Oihan Sancet.

A final de temporada llegará la decisión. En Bilbao confían todavía en una renovación que ya fue rechazada la próxima semana. En el Barça están convencidos de que sería un gran refuerzo y en San Mamés, el domingo (21.00 horas), será examinado con lupa.