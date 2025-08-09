Examen 'inesperado' a Rashford en el Gamper

Imaginamos que poco se esperaba Marcus Rashford estrenarse ante la afición del FC Barcelona en un estadio con capacidad para apenas 6.000 personas. En su escenario ideal habrá una muchedumbre ingente coreando su nombre y un ambientazo en un gran coliseo. Pero las circunstancias han querido que el atacante británico vaya a disputar su primer encuentro con la casaca azulgrana en tierras barcelonesas en el Estadi Johan Cruyff.

El inglés acumula ya tres encuentros vistiendo la camiseta barcelonista. Flick le ha dado minutos en los tres encuentros disputados hasta ahora. 33, 45 y 45 minutos, respectivamente, frente al Kobe, al FC Seoul y el Daegu. Un gol y buenas sensaciones en este periodo de aclimatación. No hay que olvidar que nada más firmar prácticamente se subió al avión y puso rumbo a tierras niponas para la gira.

ATERRIZA PARA JUGAR EN BANDA

Marcus, que aterriza como alternativa en el extremo izquierdo a Raphinha, tuvo sus primeros minutos como '9' en el duelo frente al Daegu. La baja de Ferran Torres provocó que Flick lo colocara en esa demarcación donde ya tiene experiencia, pese a que el área deportiva lo contempla básicamente para actuar en la banda izquierda y yendo hacia adentro.

Rashford ha entrado con buen pie al vestuario del Barça / Valentí Enrich

Para la punta de lanza se confía plenamente en Lewandowski y Ferran Torres. Pero las circunstancias mandan y pueden generar que veamos otra vez al británico ejercer de referencia en punta ante el Como. Un estreno 'inesperado' tras la baja de Robert Lewandowski, con molestias en el bíceps femoral. El polaco se pierde seguro el partido ante los italianos del domingo y es duda para el estreno liguero ante el Mallorca.

LEWY BAJA Y FERRAN ENTRE ALGODONES

Con Ferran arrastrando una sobrecarga (no jugó ante el Daegu por ese motivo y este jueves por la mañana tampoco se ejercitó), veremos si no lo hace Marcus ya como titular. El ex del United sabe que aterriza con la vitola de suplente, como revulsivo, pero luchará para cambiar ese cartel. Quiere propulsar su carrera después de un estancamiento desde hace unos cuantos años.

Perform

Rashford jugará su cuarto encuentro con la camiseta del Barça a unos días, como decíamos, del debut oficial del equipo de Flick. Por ahora, no está inscrito. El club necesita generar más 'fair play' y, sobre todo, alcanzar durante la próxima semana la regla del 1:1.