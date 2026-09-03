Examen para la defensa del Barça

El FC Barcelona estuvo buscando hasta última hora del mercado la opción de incorporar a un central zurdo para completar la defensa. Ruud Nijstad se convirtió en el favorito y se abrieron conversaciones con el Twente que no fructificaron.

El jugador, de 18 años, continuará en el conjunto neerlandés después de ser descartada la propuesta barcelonista de unos 8 millones de euros. El Barça no quiso pagar esta cantidad por un jugador de enorme proyección, pero que todavía es una promesa.

Sin embargo, la puerta del fichaje de un central no está cerrada para el mercado de invierno. En estos cuatro meses hasta el próximo 1 de enero se evaluará si es necesario incorporar a otro futbolista en el eje. Cabe recordar que ha salido Álvaro Cortés rumbo al Amberes y no ha llegado ningún sustituto para el primer equipo.

Álvaro Cortés se marchó al Amberes / Sport

El Barça cuenta con cuatro centrales natos como son Cubarsí, Eric Garcia, Andreas Christensen y Gerard Martín. De ellos, solo uno es zurdo (Gerard Martín), pero los otros tres se pueden adaptar a la izquierda perfectamente. Sobre todo en el caso de Christensen y también de Eric. Cabe recordar que ante el Rayo Vallecano jugó el danés en el puesto que parece destinado para Gerard Martín en los partidos importantes.

En el caso de Eric Garcia, es el central zurdo en la pareja olímpica de Pau Cubarsí, quien está estelar actuando por la derecha. Será difícil que Flick mueva a Cubarsí de la diestra, donde fue designado como el mejor jugador del Mundial 2026, acompañado en su caso de Ayméric Laporte.

Medios polivalentes

Con cuatro centrales habría suficiente, aunque además de echar mano del filial, existe una alternativa, aunque sería una emergencia como es la de situar a Rodri. El centrocampista procedente del Manchester City jugó en esta demarcación y con buena nota en el Mundial de Qatar 2022 con Luis Enrique. Fue probablemente el mejor futbolista de España en esta competición, si bien aún estaba Sergio Busquets en el equipo para llevar la sala de máquinas.

Rodri, en el partido ante Japón, en el el Mundial de Qatar 2022 con la España de Luis Enrique / Neil Hall / EFE

En alguna ocasión ha actuado otro centrocampista como Frenkie de Jong de libre, aunque parece descabellada a día de hoy. El neerlandés sigue recuperándose de su lesión de rodilla y Flick lo ve en una posición adelantada. Durante momentos puntuales puede situarse atrás con un Barça que tuviera que jugar a la desesperada.

En cualquier caso, el Barça se siente bien protegido, los laterales bien cubiertos con el fichaje de Joao Cancelo y la irrupción de Xavi Espart, o incluso Brian Fariñas, quien puede actuar de lateral derecho si el equipo lo requiere. Cabe recordar que Fariñas ha sido inscrito con ficha del primer equipo con el dorsal '4'.

La dirección deportiva, comandada por Deco, tiene muchos nombres en la agenda por si debe actuar en enero y la seguridad de un buen 'fair-play' financiero después de haber saneado su economía, por lo que las puertas del mercado invernal están abiertas.