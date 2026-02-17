Un exaltadísimo Jaume Creixell, sobre la mala situación del Barça y con recado al Real Madrid: "¡Os vais a comer una mierda!"

El Barça no está en un buen momento después de algunos meses en la cresta de la ola. La contundente derrota en el Metropolitano y el 2 a 1 en Motilivi han generado preocupación respecto a una plantilla que parecía diseñada para arrasar hace tan solo unas semanas.

Para más inri, las decisiones arbitrales contrarias han generado un clima de crispación que el club recogió con un escrito a la RFEF pidiendo explicaciones por la actuación de Martínez Munuera en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Si no querían caldo, dos tazas: el partido contra el Girona se decidió, en parte, por dos decisiones claramente erróneas de Soto Grado en contra de los azulgranas, además de un gran partido de los de Míchel.

Soto Grado junto a Dani Olmo y Lamine Yamal en el Girona - Barça / AFP

Por eso, han ido saliendo varias voces que han valorado la realidad actual del Barça y que han mostrado su desconcierto con la situación. El último en hacerlo ha sido Jaume Creixell, una figura histórica dentro del fútbol catalán que colabora con algunos programas en los medios, como el 'Què t'hi jugues!', de SER Catalunya.

"¡A nosotros no se nos puede mear nadie en los tobillos, coño!", arrancaba su 'speech' visiblemente cabreado. Así, pedía conciencia a los futbolistas y un convencimiento del gran nivel que tienen.

Ferran Torres se lamenta durante el Girona-Barça de LaLiga 2025/26 / Gorka Urresola Elvira

Lo hacía, además, acordándose del Real Madrid, que es el gran favorecido por todo lo ocurrido en liga: "¡Vamos a morder esta liga! Aunque aquellos del medio quieran... ¡Una mierda para ellos y todos los de mi calle!", apuntaba exaltadísimo.

Creixell reclamaba un poco de orgullo propio para evitar "que se rían de nosotros". Para ello, la clave está en empezar los partidos con la máxima presión sobre el rival: "¡Atacamos la primera parte y metemos dos goles y luego si hay que descansar, ya lo haremos!", continúa el exentrenador.

En realidad, ha protagonizado una arenga que ha animado al resto de colaboradores del programa y ha dejado patente el sentimiento de una parte del barcelonismo que pide a los jugadores algo más de corazón.

La realidad, más allá de cábalas, es que el Barça sigue produciendo mucho a nivel ofensivo, pero tiene la puntería claramente desviada. Como ejemplo, los 25 disparos al palo en lo que llevamos de liga, 24 partidos, después de los de Raphinha y Lamine Yamal del lunes. Además, se nota que algunos de jugadores están especialmente desquiciados con las actuaciones arbitrales y eso también empieza a pesar.