El ex representante Josep Maria Minguella (84 años) apunta el principal problema de las obras del Camp Nou: "Cuando se decide la constructora, aquella tarde dimite"

La temporada del FC Barcelona está siendo de lo más atípica, pues terminará habiendo disputado los partidos como local en tres estadios diferentes: el Johan Cruyff, el Estadi Olímpic Lluís Companys y, si nada se tuerce, en el nuevo Camp Nou.

Por eso, el estado de las obras del feudo azulgrana y su finalización es un tema habitual en las tertulias deportivas de todos los medios de comunicación y el tema se habla también en debates de otra índole, con la participación de arquitectos y expertos en leyes.

El último en aportar su visión acerca de la cuestión ha sido el exrepresentante de futbolistas y exentrenador Josep Maria Minguella, de 84 años, figura clave en algunos de los fichajes más importantes de la historia del Barça como Maradona o Stoichkov.

Josep Maria Minguella participa en La posesión / SPORT.ES

Actualmente es uno de los comentaristas habituales de los partidos del equipo azulgrana con 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE y aporta la experiencia que solo se adquiere con los años. Preguntado sobre las obras del Camp Nou, el catalán se mostraba ilusionado con el proyecto que se está creando.

"Lo más difícil será poner el techo y cubrir la grada, pero será una obra de ingeniería impresionante", comentaba a partir de las palabras de un arquitecto amigo de confianza.

El principal inconveniente, apunta, son las grandes dimensiones del estadio, el más grande de España y de Europa, y tercero más grande en todo el mundo a la espera de llegar a los 105.000 aficionados que le harían escalar hasta la segunda posición.

Josep Maria Minguella, uno de los mejores agentes de futbolistas de su época, pero también un culé de la cabeza a los pies. Puso en alerta a los responsables del club y consiguió que el chaval viajara para pasar la prueba en Can Barça. / ·

No obstante, también puntualiza lo que ocurrió con la constructora escogida por el club para que se encargara de las obras y cómo fue el proceso: "Si una directiva nombra a un directivo para que siga la construcción y cuando se decide la constructora dimite aquella tarde...", apuntaba en directo. "Yo se lo pregunté y no lo quiso explicar. A partir de ahí ponle el cuento que quieras detrás", añadía.

El club ya tiene la licencia de primera ocupación para la fase 1A, aunque ya informó que no tiene intención de regresar hasta cuando pueda llenar los 45.000 espectadores que marca la fase 1B, por lo que de momento seguirá en Montjuïc.