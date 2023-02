La ex mujer de Negreira: "Si cobró ese dinero, a casa nunca llegó"

María Luisa Romero, la que fue durante décadas esposa de Enríquez Negreira, admite no saber nada de los pagos del Barça En una entrevista en OKDiario confiesa que su hijo simplemente cumplía órdenes de su padre, del que admite que nunca daba explicaciones de nada

El Caso Negreira sigue dando vueltas y ahora ha sido la ex mujer del propio José María Enríquez Negreira quien ha alzado la voz. En una entrevista a OKDiario, María Luisa Romero asegura que su hijo, Javier Enríquez, tan solo cumplía ordenes de su padre cuando acompañaba a los árbitros. "Oye, que viene fulanito de tal y cuál, acompáñalo al hotel, que luego voy yo y comemos" explica de forma textual.

La que fuera su mujer durante el período por el que se ha destapado el caso, explica también que en ningún caso estuvo al corriente de los pagos y que desconocía por completo la existencia de ese dinero. "Si recibió esas cantidades, a casa nunca llegaron" asegura, además de explicar que Negreira era un tipo derrochador y que vivía de forma libre. "Nunca me llegó a decir nada de lo que hacía, vivía libremente sin dar explicaciones a nadie".

Sobre las amenazas que el propio Negreira envió al Barça mediante burofax, María Luisa Romero asegura que si lo hizo fue con conocimiento de causa y con argumentos para ello. "Si no tuviese un as en la manga, no manda un burofax amenazando" asegura de forma convincente.

La que fue su mujer durante décadas tiene claro que en ningún caso admitirá dichos pagos en caso de ser ciertos, más aún tras confirmarse que sufre alzheimer. "Ha estado toda la vida sin cantar… ¿Y va a cantar ahora?".