Un ex futbolista explica que el Barça intentó ficharle "con dinero por debajo de la mesa"

El exfutbolista Guayre Betancor aseguró en una entrevista concedida a Curios@s en YouTube que el FC Barcelona intentó ficharle ofreciéndole "dinero por debajo de la mesa". El que fuera jugador de la UD Las Palmas, el Villarreal, el Celta, el Numancia y el Lugo aseguró que "estuve dos veces a punto de firmar por el Barcelona" durante su etapa profesional. Guayre Betancor (23 de abril de 1980) asegura durante la entrevista que "con 20 años, cuando jugaba en Las Palmas, me cogí un avión y me fui a Barcelona sin saberlo nadie, solo mi representante".

Betancor confiesa que en ese momento "yo no estaba todavía para jugar en el Barça, pero ya estaba llamando la atención". Por eso, "fui a comer con Carles Rexach, que era el director deportivo (del FC Barcelona), y me dice 'te vamos a dar dinero por debajo de la mesa, tú que eres de una familia humilde'. Me comentaron que yo me quedase en Las Palmas formándome y 'luego te damos dinero por debajo de la mesa'. ¿Dinero negro? Así tal cual. Y eso fue la primera vez. Yo flipando".

Un fichaje en diferido

La propuesta de Rexach a Guayre era "seguir en Las Palmas formándote y mientras te damos dinero por debajo de la mesa y cuando quieras te vienes gratis para acá. Eso fue la primera vez, después terminó el año y el Villarreal pagó los 6 millones de euros por mí", explicó el exfutbolista durante la entrevista en 'Curios@s'. Al activar el Villarreal la cláusula de rescisión de contrato del futbolista canario se esfumaron las opciones de que recalara en el Camp Nou en ese momento.

La segunda oportunidad para que el delantero internacional se vistiera de azulgrana llegó "en 2003 o 2004, cuando yo estaba yendo con la Selección y mi representante me dijo: 'el Barça de nuevo te quiere traer y me ha preguntado por ti', lo que pasó es que había un pibito del filial que también estaba ahí... era Messi", bromeó Guayre sobre su 'último tren' para ser jugador del FC Barcelona.

Guayre Betancor jugó en la UD Las Palmas en dos etapas (1999-2001 y 2009-2011), en el Villarreal (2001-2006), en el Celta (2006-2008), en el Numancia (2008-09) y en el Lugo (2013) en el que finalmente colgó las botas. Disputó un partido con la selección española, el 9 de febrero de 2005 en la goleada de España a San Marino por 5-0. Conquistó dos Copa Intertoto con el Villarreal (2003 y 2004) y actualmente es comentarista de DAZN en los partidos que disputa la UD Las Palmas.