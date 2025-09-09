Noticia SPORT
FC BARCELONA
El ex del Barça Unai Hernández sale del Al-Ittihad
El excapitán del Barça Atlètic llegó al club saudí la temporada pasada
Se embarcó Unai Hernández el pasado mes de enero en una nueva aventura en su incipiente carrera. La llamada del Al Ittihad de Arabia Saudí a unos meses de terminar contrato le llevó a hacer una profunda reflexión con su familia y a hacer las maletas rumbo a Oriente Próximo. Hacia una liga en claro crecimiento y un país con cada vez más estrellas en sus equipos.
El Barça no había movido ficha con su renovación y apostó por este nuevo paso con apenas 20 años. Dejó casi cinco millones de euros en las arcas azulgranas y se enroló en las filas del equipo dirigido por Laurent Blanc. Iba a ser compañero de Karim Benzema, Kanté o Fabinho, entre otros cracks.
Los primeros meses fueron para el de adaptación, pero acabó la temporada jugando e incluso estrenándose como goleador para colaborar en el doblete (Liga+Copa) del cuadro de Yeda. Tras realizar la pretemporada en Girona y en El Algarve, empezaba el curso como aspirante a todo el Al-Ittihad. Pero tanto su técnico como Unai han visto que quizás no iba a participar tanto como deseaba y necesita a su corta edad.
Hace unos días Gianluigi Longari adelantaba que el acuerdo con el Al-Shabab era un hecho y SPORT puede confirmar que se cerró 100% hace unas horas. Unai llega al club saudí en calidad de cedido y tras ser una demanda personal del exentrenador de la Real Sociedad Imanol Alguacil. Imanol quiere a Unai para jugar de 10.
Al-Shabab quería incluir una opción de compra en el préstamos, pero el Al-Ittihad se ha negado. De hecho, el club que tiene su propiedad quería, a su vez, tener la posibilidad de repescarlo en enero. Pero finalmente es préstamo para todo el curso sin opción de compra ni de repesca, puro y duro.
