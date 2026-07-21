El ex del Barça Mikayil Faye pone rumbo a la segunda alemana

Mikayil Faye volverá a cambiar de destino apenas dos años después de abandonar el FC Barcelona. El central senegalés de 22 años, considerado hace no tanto una de las grandes promesas surgidas del Barça Atlètic, está a un paso de convertirse en nuevo jugador del 1. FC Nürnberg, de la Segunda División alemana.

Según ha informado el periodista alemán Florian Plettenberg, especialista en el mercado de fichajes, el acuerdo entre el Stade Rennais y el Nürnberg ya es total y solo falta superar el reconocimiento médico, previsto para las próximas 48 horas.

El defensa central llegará al histórico club germano en calidad de cedido por una temporada y con una opción de compra. Un movimiento que refleja el complicado momento que atraviesa su carrera apenas dos años después de convertirse en una de las grandes revelaciones del filial blaugrana.

Mika Faye con el Barça / Valentí Enrich

Un frenazo inesperado

Faye aterrizó en el Barça en el verano de 2023 procedente del NK Kustosija y rápidamente llamó la atención por sus condiciones físicas, su velocidad al corte y su capacidad para sacar el balón jugado. En el Barça Atlètic se consolidó como uno de los centrales con mayor proyección del fútbol europeo y despertó el interés de varios clubes importantes.

Finalmente, el Barça decidió traspasarlo al Rennes en agosto de 2024 por 10,3 millones de euros, reservándose una opción de recompra de 25 millones y el 30% de una futura venta. Sin embargo, su progresión se frenó en Francia. Apenas tuvo continuidad con el primer equipo bretón, disputando solamente 12 partidos.

Un año después, se fue cedido a la Cremonese para acumular minutos en la Serie A. Tampoco allí encontró la estabilidad esperada. El internacional senegalés apenas participó en ocho encuentros oficiales antes de regresar este verano al Rennes tras finalizar su préstamo.

Mika Faye, en su presentación como jugador de la US Cremonese / US Cremonese

Nuevo reto con Miroslav Klose

Lejos de consolidarse en la Ligue 1, el siguiente paso de Faye será ahora la 2. Bundesliga, donde intentará recuperar el protagonismo bajo las órdenes del legendario Miroslav Klose, técnico del Nürnberg. El club alemán considera que el central todavía mantiene un importante margen de crecimiento y confía en que pueda convertirse en uno de los líderes de la defensa durante la próxima temporada en busca del ascenso.

La presencia de una opción de compra demuestra también la confianza del Nürnberg en que el futbolista pueda recuperar el nivel que exhibió durante su etapa en Barcelona. En caso de ejecutarla al final de la temporada, el Barça recibiría un ingreso inesperado gracias al 30% que se reserva de su futura venta, aunque en su momento se esperaba que pudiera ser mucho más alto.