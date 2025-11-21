Historia SPORT
FC Barcelona
Evaristo, el único superviviente de la inauguración del Camp Nou en 1957
El brasileño de 92 años es, con Hermés González, el único jugador vivo de la plantilla blaugrana que inauguró el nuevo estadio barcelonista el 24 de septiembre de 1957
Volver al nuevo Spotify Camp Nou este sábado será increíble, una sensación seguramente solo comparable a la que vivieron los jugadores que estrenaron el Estadi barcelonista en el otoño de hace 68 años.
Domingo Balmanya alineó aquel día contra la selección de Varsovia a este once inicial: Ramallets, Olivella, Brugué, Segarra; Vergés, Gensana, Kubala, Villaverde; Basora, Eulogio y Tejada. En la segunda mitad ingresaron Gracia, Flotats, Bosch, Sampedro, Ribelles, Evaristo y Hermés González.
Solo estos dos últimos jugadores no han fallecido. Hermés González, de 90 años, era entonces un centrocampista con poca presencia en las alineaciones del Barça. El paraguayo, en sus cuatro temporadas de blaugrana, sumó 44 partidos aunque apenas cinco fueron oficiales.
Evaristo de Macedo cumplió recientemente 92 años. El día del estreno del Camp Nou el brasileño tenía 24 años y sumaba cinco meses como jugador barcelonista.
En el final del curso 56-57 Evaristo jugó 12 amistosos a la espera de poder debutar de manera oficial en el curso siguiente.
El día que llegó fichado por el secretario técnico Josep Samitier procedente del Flamengo, el Barça goleó al Atlético (8-1) con siete goles de Eulogio Martínez.
El brasileño comentó aquel uno de mayo tras el encuentro que "no se porque me han fichado, supongo que para barrer el vestuario..."
No fue así ya que el delantero centro carioca era un reputado goleador que no defraudó en Barcelona. Y en la campaña 57-58 vivió algo muy difícil de repetir.
A las órdenes de Balmanya disputó 29 partidos oficiales y marcó 17 goles. Lo curioso es que Evaristo jugó aquel curso 16 amistosos marcando 23 goles.
En su primera temporada completa de blaugrana marcó más dianas en partidos no oficiales que en encuentros competitivos.
Uno de los goles que marcó en amistosos había sido el del día de la inauguración del Camp Nou. Si Eulogio Martínez marcó el primer gol de la historia del Estadi, Evaristo anotó el cuarto de los goles del Barça que acabó venciendo a la selección de Varsovia (4-2).
En su etapa como jugador blaugrana Evaristo marcó 181 goles en 238 partidos. De estos encuentros 151 fueron oficiales y la cifra de tantos anotados en estos compromisos fueron 105.
Evaristo era un delantero rápido, creativo y muy buen definidor. Antes de la llegada de los Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo o Neymar, Evaristo ya dejó huella en el Camp Nou con sus goles a ritmo de samba.
El gol más famoso de Evaristo en su etapa como culé llegó en la Copa de Europa de la temporada 1960/61 contra el Real Madrid. El Barça fue el primer equipo en eliminar a los blancos de la copa de Europa gracias al gol del delantero brasileño.
En aquella misma competición Evaristo logró anotar un gol épico en las semifinales contra el Hamburgo cuando el equipo estaba al borde de la eliminación.
La maldita final de Berna no permitió a Evaristo y al resto de blaugranas conquistar una Copa de Europa que el equipo dirigido por Enrique Orizaola mereció sobradamente.
Tras aquella derrota el club entró en una crisis galopante y se sucedieron decisiones extrañas como las de prescindir de un Evaristo que acabó fichando por el Real Madrid.
Con el paso de los años Evaristo siempre ha valorado su etapa en el Barça como la más feliz de su vida deportiva. A sus 92 años sigue pendiente de la actualidad blaugrana y así lo muestran sus familiares que gestionan sus redes sociales y que lo muestran muy atento a todo lo que sucede alrededor del club barcelonista.
Evaristo es, sin duda, uno de los mejores delanteros de la historia del Barça. Su llegada coincidió con el salto del Barça de les Corts al Camp Nou. Con el nuevo Spotify Camp Nou el Barça quiere seguir progresando y siempre con algún jugador brasileño que pueda contagiar alegría a los culés.
Si Evaristo marcó en el primer partido de la historia del Camp Nou con el regreso esperado de Raphinha es muy probable que uno de los primeros goles del remozado estadio sea de otro jugador nacido en Brasil.
