Evarist Murtra se muestra crítico con la gestión económica del Barça

Es el socio 603 del Barça y ex directivo con Josep Lluís Núñez y Joan Laporta Discrepa de la hoja de ruta que ha decidido el club para salir de la crisis

El exdirectivo, senador y socio 603 del Barça Evarist Murtra se ha mostrado crítico con la actual situación económica del club blaugrana en una columna de opinión publicada en 'La Vanguardia' en la que analiza la Asamblea General Ordinaria de socios que la entidad que preside Joan Laporta celebrará este sábado para aprobar las cuentas del pasado ejercicio y el presupuesto del actual.

"La directiva, a través del vicepresidente económico y de otros miembros de la junta, quiere hacernos creer que ya estamos en la etapa de recuperación de una situación económica heredada por la mala gestión de la junta anterior, agravada además por la pandemia", empieza diciendo un Murtra que concluye que la actual directiva no va por el buen camino: "Lejos de estabilizar el club, la situación no ha mejorado en absoluto. Hemos, a mi entender, equivocado la hoja de ruta. Una empresa con problemas de resultados por la causa evidente de gastar más de lo que ingresa y habiendo invertido alocadamente en activos equivocados, está abocada a reconvertirse y llevar a cabo una profunda reestructuración".

Murtra considera que la situación económica del Barça requería "austeridad sin matices" y denuncia que la actual directiva ha ido en camino contrario: "¿Qué hemos hecho? ¡Todo lo contrario! ¿Resultado? Un club más endeudado, rehén de las financiadoras, verdaderas propietarias del club".

El exdirectivo se muestra especialmente crítico con Laporta: "Vivimos una ficción. No es verdad que los socios ostenten la propiedad del club de manera efectiva: no hay mecanismos de control, ni nadie los reclama. El club es una autarquía, gobernado como una empresa familiar según su presidente, que es un insulto a las empresas familiares bien gestionadas y que en Catalunya son muchas".

Y denuncia su manera de dirigir el club: "La actual dirección del club ha buscado y colocado en los puestos claves de la gestión a gente que no ha contratado por sus méritos profesionales si no por su lealtad al presidente. Nepotismo a ultranza en la contratación de empleados. Ciertamente encontraríamos alguna excepción, lamentablemente muy pocos. No los nombro porque los despedirían inmediatamente por desleales".

Murtra lamenta la salida de profesionales como Ferran Reverter, el CEO que empezó el segundo mandato de Laporta. Y denuncia que la directiva ha variado su hoja de ruta inicial: "La actual directiva inició una hoja de ruta diferente: más inversión, más endeudamiento, venta de parte de activos que traerá consigo menos ingresos de futuro. Aunque personalmente entendí la operación del 25% de los derechos televisivos, pues era necesario recuperar los fondos propios. Como esta palanca no era suficiente para inscribir jugadores, entramos en un bucle a mi modo de ver que enmascara la realidad".

El exdirectivo fue especialmente crítico con la palanca de Barça Studios: "La operación es de cum laude según los que denominan lo que se hace llamar (mal llamada) ingeniería financiera pues, como todas las ingenierías, hay buenas y malas, y ésta es de la peor especie. Operación ya hibernada por irrealizable con comisionistas variopintos y potenciales inversores, unos anónimos y otros radicados en paraísos fiscales, y que ha obtenido la complacencia de los auditores. Una valoración que en dos años ha pasado de 150 millones a valer 1.000 millones. No se lo pierdan: ¡con una facturación de 450.000 euros el último año!".

Murtra acaba haciendo un llamamiento a los aficionados culers: "Personalmente, celebraría mucho que una nueva generación de barcelonistas preparados, conocedores de las nuevas tecnologías y de cómo evolucionará el mundo del deporte, tomase el relevo en su momento. Y no nos olvidemos de que el Barça es mucho más que un equipo de fútbol".

Murtra fue directivo con Josep Lluís Núñez y después de dos intentos de asalto a la presidencia en la candidatura de Lluís Bassat, aceptó entrar en la directiva de Joan Laporta cuando Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, entre otros directivos, decidieron dimitir por discrepancias con la forma de dirigir el club. Murtra fue el principal valedor de Josep Guardiola para el banquillo blaugrana cuando el club había contactado ya con José Mourinho.