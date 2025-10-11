Eusebio: "Romario era un rebelde; un día Cruyff pidió hablar con él y respondió que lo encontraría en el Godó viendo el tenis"

Un accidente doméstico en 2020 puso su vida en el alambre. Un episodio que incluyó un coma inducido, un proceso largo de recuperación y la sensación de volver al kilómetro cero.

Han pasado cinco años y Eusebio, uno de los mediocampistas más especiales del 'Dream Team', vuelve a hablar de fútbol con entusiasmo el mismo día que acude al Open Day de la Fundación Johan Cruyff. También con la claridad con la que veía el pase antes que nadie. Hace solo unos meses volvió a sentirse entrenador como seleccionador de Castilla y León. Antes dirigió a equipos como Celta, Barça Atlètic, Real Sociedad o Girona.

De Flick se ha llegado a decir que es más cruyffista que el propio Guardiola por el riesgo que asumen sus equipos, ¿lo compartes?

Bueno, las personas somos diferentes unas de otras. Johan, al que yo admiro con pasión por lo importante que fue en mi vida, era cómo era. Luego también hemos visto a Pep, que recogió cosas de Johan como los tipos de entrenamiento. Se quedaba preguntándole cosas a Johan, yo estaba al lado y también me daba cuenta de los conceptos que nos transmitía. Luego los fuimos adaptando a nuestra cabeza porque tanto Pep como yo estábamos pensando en ser entrenadores. Éramos centrocampistas y Johan nos ponía de una manera, muy en triángulo, para encontrar al hombre libre. Entonces, nos sirvió muy para nuestra carrera como jugadores y lo que ha sido nuestro proceso luego como entrenadores.

¿Y qué me dices de la comparación con Hansi?

Cuándo llegó Flick, de repente, pensé: 'vamos a ver, ¿cómo será?' Entonces, cuando llega a aquí y veo jugar al equipo de esa manera que nos transmitió Johan, pensé: 'claro, es que éste entró en el Bayern después de haber estado Pep, ¿qué tenía cuando entró allí? Cosas de Pep Guardiola. ¿Qué había hecho allí? El juego de posición, el triángulo.... esa manera de jugar que nos recordaba a lo que nos había enseñado Johan. Entonces, estamos todos de la mano, unidos por Cruyff. No sé de dónde lo descubrió Johan, pero lo que tenía nos lo transmitió a todos los que nos metimos a entrenar y Flick también lo tiene.

¿Qué está aprovechando de Johan?

[Se lo piensa]. La línea defensiva adelantada, eso sí que ha sido una mejoría... bueno, ¿una mejoría? Hay que creer en ello. Yo como entrenador he definido que, cada vez que estaba presionado el balón, mis equipos tiren la línea, pero siempre con el balón presionado. Flick tiene la línea adelantada aunque el balón no esté presionado. Le ha salido bien pero algunas veces ha tenido sus dificultades. Entonces a Flick le tocará trabajar ahora sobre esa situación que los rivales están superando a veces. Porque los rivales trabajan y ¿quién entra superando la línea? Los del mediocampo, porque los extremos pueden quedar en fuera de juego. Otra cosa que están haciendo los rivales es presionar cuando van a sacar el balón jugado de su portería. Entonces, igual, cuando esté Lamine, le dará el balón porque se irá con facilidad en el uno contra uno. Es una solución para esa presión y los marcajes individuales que le hizo con Luis Enrique.

Hay quién cree que existe una duda razonable sobre si es sostenible a largo plazo un estilo que exige tanta energía, tanto compromiso y tanta concentración....

Bueno, ha tenido una ventaja la temporada pasada que le ha dado la posibilidad de ganar títulos y estar a punto de jugar la final de la Champions. Lo tuvo en la mano y todo lo que transmitió le dio resultados. Entonces ahora tendrá que ir creciendo, superando estas dificultades y Flick es un entrenador que demostró que tenía un buen trato con la plantilla. Estaban todos unidos. Ha tenido un proceso muy bueno entonces hay que seguir confiando en que sea capaz de sea capaz de superar dificultades que aparecen en cualquier equipo.

Una de las dificultades que ha mencionado Flick es la gestión de los egos, ¿Como jugador o entrenador has vivido situaciones así?

Bueno, he conocido de todo, porque he formado parte de una plantilla como jugador y como entrenador. Y cada entrenador tiene un tratamiento y una capacidad de ir dirigiendo todas esas dificultadas. Es un proceso, habrá que ver... jolín, la plantilla está superunida pero los trabajos y las dificultades aparecen en la vida en todos los clubes.

¿En tu caso, cómo entrenador, cómo has vivido este tipo de situaciones?

Tuve un proceso. Me acuerdo en el primer momento en el Celta. Me ficharon y estábamos a punto de descender. Había un vestuario con un grupo de veteranos y uno de jóvenes. Y me di cuenta de que tenía dificultades porque en el vestuario se hacía lo que los veteranos tenían en su mente y dominaban. Me encontré esta dificultad y pensé: 'me han fallado, estos tres veteranos me han fallado'. Y los aparté hasta que la gente del vestuario me dijo: 'míster, acéptalos'. Cuando dije los acepto, el que dominaba en el vestuario ya era yo y a partir de ese momento fuimos capaces de salvarnos y no bajar. Ese día hice debutar a Iago Aspas y Iago Aspas metió los dos goles. Ganamos 2-1 y entró faltando 30 minutos. La gente le levantó en brazos y Aspas aún se acuerda de ese momento.

¿Cómo fue en este sentido la experiencia del Barça Atlètic?

No tuve dificultades porque eran chavales jóvenes. Teníamos solo a dos veteranos y yo dominaba. Al principio de temporada los jóvenes tenían dificultades para que las cosas les fuesen bien. Porque empezaban a jugar en Segunda chavales de 18, 17, 19 años. Y al principio, les sorprendían los rivales. Pero yo les decía: 'tú tienes la calidad. Lo único que necesitas es concentrarte. Tienes que ir más rápido de lo que iban en juveniles. Y lo conseguimos. Acabábamos octavos, novenos y terceros.

¿Cómo manejaba Johan los egos en el 'Dream Team'?

Johan tenía la calidad y la personalidad suficiente para hacerlo. Pero con Romario empezamos a tener alguna dificultad el segundo año. Romario, aunque trataras de dominarlo, tenía un carácter superfuerte Y entonces, ahí es cuando Johan pudo tener alguna dificultad. Y además, nos costó esa temporada, pero Cruyff tenía mucho carácter, mucha personalidad.

¿Te acuerdas de alguna anécdota con Romario que demuestre ese carácter tan especial?

¡Uf! ¡Un montón! Un montón. Un día alguien le dijo a Romario que fuera al vestuario para hablar con Cruyff. '¡Qué venga al vestuario!', y Romario respondió: 'si quiere hablar conmigo, que venga al Godó; estaré allí' [rompe a carcajadas]. Él no era capaz de seguir las cosas que le decía el entrenador, tenía un carácter rebelde.

¿Te preocupa la gestión de Lamine y cómo le puede afectar todo lo que está viviendo tan joven?

Tenemos que tener tranquilidad todos. Tiene un entrenador capacitado para trabajar su forma de ser y personalidad. Hay que tener paciencia y confiar en él. Delante tiene un chaval de 18 años que debutó con 16, 17 años y que está demostrando una capacidad superior. Somos los demás los que tenemos que pensar que es un chaval de18 años. Que es una persona. Y que todos tenemos un proceso en nuestras vidas de mejoría y de crecimiento.

Tú viviste al lado de Rijkaard también la irrupción de Messi, un caso parecido...

Sí, Messi estuvo con nosotros cuando tenía 17 años y tuvo su proceso. También hubo momentos de dificultades. Rijkaard le dejaba partidos en el banquillo para empezar bien ese proceso de crecimiento. A Lamine le ha venido perfecto todo desde el principio, pero tendrá un camino en su vida. Hay que verlo como un proceso...y los periodistas tendréis que tener un respeto para todo lo que vayan viviendo. Todo el mundo, también los aficionados. ¿A quién le ha salido todo perfecto? Todos hemos tenido problemas en nuestra vida.