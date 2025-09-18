Los acordes del himno de la Champions volverán a resonar en los tímpanos de los futbolistas del Barça. La última vez que escucharon esta melodía fue hace 135 días: el 6 de mayo. Fue una noche aciaga, pero esperanzadora. El equipo blaugrana se quedó con la miel en los labios, cayendo en la prórroga de la vuelta de las semifinales en Milán, frente al Inter. Los italianos lograron clasificarse para la final de la máxima competición europea de clubes, pero los catalanes, tras una larguísima travesía por el desierto, dejaron claro que habían regresado con fuerza al Olimpo del fútbol europeo.

Europa espera al Barça

Por 36ª vez en su historia, el FC Barcelona disputará una nueva edición de la Champions League y lo hará en este novedoso formato de la competición, que se estrenó el curso pasado. La 1ª jornada de la Fase liga será contra el Newcastle: un lobo con piel de cordero que quedó emparejado en el bombo 4 del sorteo. Sin duda, el rival más difícil de los, a priori, más asequibles. No olvidemos que el curso pasado finalizaron la Premier League en quinta posición y hace dos cursos quedaron en una nada desdeñable cuarta plaza.

Sin ningún tipo de duda, esta noche deberán lidiar con uno de los encuentros más exigentes de la temporada, que servirá de termómetro para un equipo que buscar reafirmar las buenas sensaciones que imprimió el pasado domingo en el Estadi Johan Cruyff frente al Valencia, endosándole un doloroso 6-0.

Los de Hansi Flick se fueron al parón de selecciones con un empate en Vallecas ante el Rayo por 1-1 que dejó un mal sabor de boca a la afición, sobre todo, después de las palabras que pronunció el técnico en rueda de prensa al finalizar el partido: “los egos matan al éxito”. Unas palabras que alarmaron a todos y sirvieron de toque de atención para una plantilla que no había dado todavía el 100% que tanto exige el técnico alemán.

Lejos de aquel discurso, la victoria ante el combinado che sirvió de bálsamo para calmar las aguas y tranquilizar al entorno en la víspera de un partido apasionante en St. James Park: el sexto más antiguo de toda Inglaterra, inaugurado en 1880. Ha llovido desde entonces. Y más todavía aquí, en Reino Unido.

Noche grande

Se respiraba en la sala de prensa previa al encuentro y en la última sesión de entrenamiento del miércoles un ambiente de noche grande. De aquellas con las que todos los futbolistas sueñan de niños. Para muchos, será la primera vez que pisen un estadio de la Premier League. Otros, como Christensen, Eric Garcia, Ferran Torres, Raphinha o Rashford conocen sobradamente la mística y la pasión que se vive en un escenario de este calibre.

Evidentemente, hay un pequeño margen de error en esta competición, pero en el vestuario son conscientes de la importancia que adquiere comenzar en esta competición con un triunfo. Recordemos que tan solo los ocho primeros equipos de la clasificación global tendrán acceso directo a los octavos de final, mientras que entre el noveno y el dieciseisavo tendrán que pagar el peaje del ‘play off’.

Y sin Lamine Yamal

Y por si fuera poco, para añadir al aliño de este partidazo de alto voltaje, el Barça deberá afrontarlo sin su gran estrella: Lamine Yamal. El delantero formado en La Masia sigue en la enfermería, dado que todavía no ha mejorado de las molestias que presentó en el pubis y que no remitieron, todo lo contrario, durante la concentración de la selección española.

Por contra, Hansi Flick, recuperará en la sala de máquina a Frenkie de Jong, quien ya ha superado su lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha. El neerlandés apunta a regresar al once, como también parece que regresarán a la titularidad jugadores como Ronald Araujo, Dani Olmo, Raphinha y Robert Lewandowski.

El St. James Park ya descansa a la espera de recibir a uno de los grandes favoritos para alzar la ‘orejona’ al cielo del Puskás Arena de Budapest el próximo 30 de mayo. Que la suerte y el juego nos acompañe.