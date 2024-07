La 'Euro' cuela a Olmo en el radar de Deco como alternativa para el Barça

A veces, los torneos de verano sí pueden modificar la lista de prioridades de un club. Si antes de la Eurocopa el Barça no tenía a Dani Olmo en su lista de potenciales fichajes, el buen torneo del egarense ha provocado que su nombre pase a ser considerado un plan 'B' por si acabara fallando la opción de Nico Williams, el objetivo número uno de Deco este verano. De hecho, el catalán está hoy por delante de Luis Díaz.

Como ha venido informando SPORT, el extremo del Athletic es el jugador más deseado por el Barça, el que genera más consenso a todos los niveles. El club sigue trabajando para regresar a la regla del uno por uno y, a partir de entonces, lanzarse formalmente a por Nico, cuya cláusula de salida es de 58 millones de euros. Recientemente, el propio Joan Laporta reconoció en 'Catalunya Ràdio' el deseo culé de hacerse con el pequeño de los Williams.

Paralelamente, el área deportiva, que viene siguiendo la Eurocopa con máxima atención -incluso Deco ha visto 'in situ' varios encuentros-, valora muy positivamente el torneo que está haciendo el jugador del RB Leipzig. El buen rendimiento de Olmo le ha situado por delante de Luis Díaz, del Liverpool, como plan 'B' en caso de no poder hacerse la operación Nico.

Los culés negociarían a la baja

Olmo tiene una cláusula de 60 millones que expira de aquí a una semana, como ya adelantamos aquí, después de que jugador y RB Leipzig llegaran a un acuerdo para extender el periodo hasta el 20 de julio por el buen hacer del jugador con España. De hecho, Olmo está ahora completamente centrado en la final de la Eurocopa que la selección disputará ante Inglaterra en Berlín y así se aseguraba unos días más de margen para resolver su futuro.

La cláusula del catalán, sin embargo, es algo que a día de hoy no ocupa al Barça. El club azulgrana dedicará las próximas semanas de julio a intentar cerrar a Nico Williams, que responde a un perfil que la entidad catalana considera más necesario. De no lograrlo, trataría entonces de hacerse con los servicios de Dani por un precio sensiblemente inferior a los 60 'kilos' que pide hoy la entidad alemana. Es lógica aplastante: si el Barça no fichara a Nico sería porque no puede asumir una operación de 60 millones, por lo que Olmo solo sería viable si se lograra rebajar su precio, algo complicado viendo su buen hacer en la Eurocopa.

Al Barça le consta que Dani va como loco por volver a vestir de azulgrana. Dicha posibilidad no parece hoy muy probable ya que el club azulgrana está centrado en Nico, pero al menos el egarense ha logrado, a través de su buen juego en la Eurocopa, subir peldaños en la lista de Deco. En la final de este domingo ante Inglaterra, Dani tendrá la oportunidad de seguir haciendo méritos. Clubes como Bayern o Manchester United querrían ficharlo, pero él sigue soñando con el Barça.