Euforia en el vestuario del Barça con el gesto de Julián Álvarez

"¿A qué jugador del Mundial ficharía? A Julián Álvarez", declaró Gavi en una entrevista en 'RAC 1' antes del partido de la selección española contra Arabia Saudí. El futbolista del FC Barcelona dejó muy claro que el delantero argentino es de su agrado... y ha sido uno de los primeros jugadores culés en reaccionar públicamente a las declaraciones de la 'araña' tras la victoria de Argentina contra Austria.

El futbolista del Atlético de Madrid ha asegurado en palabras a 'ESPN' que ya ha hablado con "gente del club" para trasladarles que "lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño". SPORT, lógicamente, ha publicado el vídeo en las redes sociales... y Gavi ha respondido con un 'me gusta' a la publicación. Al de Los Palacios y Villafranca, sin ninguna duda, le ha encantado el gesto de Julián.

A Gavi le 'gustan' las declaraciones de Julián Álvarez tras el Argentina-Austria / SPORT

Otro futbolista de la plantilla del Barça, Fermín López, ha hecho lo propio, aunque en este caso en una publicación de Fabrizio Romano.

La reacción de Fermín a las declaraciones de Julián Álvarez / Captura de pantalla

Más allá de estas muestras públicas, según la información de SPORT Gavi y Fermín no son los únicos miembros del vestuario blaugrana que han celebrado las declaraciones de Julián Álvarez. Las palabras han sentado especialmente bien en una plantilla que, tras la salida de Robert Lewandowski, necesita un '9' del primer nivel mundial para seguir compitiendo al máximo nivel.

En los despachos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, lógicamente, también ha gustado mucho el gesto. No les ha sorprendido del todo, pues ya lo esperaban en caso de victoria argentina, pero no deja de ser relevante que, en pleno Mundial, un futbolista haya decidido 'mojarse' como lo ha hecho Julián.