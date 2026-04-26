La euforia de Flick en el Coliseum: abrazos por doquier... y una celebración muy especial con Laporta

"No hemos celebrado la Liga, hemos celebrado la victoria. Era un partido muy importante y estoy muy contento con la actitud de mis jugadores", declaró Hansi Flick en la rueda de prensa posterior a la victoria del FC Barcelona contra el Getafe que dejó la competición doméstica vista para sentencia.

El técnico alemán no pudo esconder su enorme satisfacción con el juego del equipo blaugrana en un Coliseum que los culés no asaltaban desde 2019. Eran cinco partidos consecutivos sin ganar en el estadio azulón (y con un balance de un único gol a favor en 450 minutos) y el Barça revirtió esta mala dinámica a pesar de tener bajas sensibles como Lamine Yamal, Raphinha o Eric Garcia. Lo hizo gracias a un ejercicio de inteligencia táctica y paciencia encomiable para controlar todos los detalles que resultan claves ante el sólido entramado defensivo de Bordalás.

Flick y Lewandowski, contentos después de asaltar el Coliseum / Valentí Enrich

Flick exteriorizó su felicidad desde el mismo césped del Coliseum, cuando el colegiado Hernández Maeso señaló el final del encuentro. El entrenador teutón, muy eufórico, abrazó uno a uno a todos sus ayudantes y futbolistas. Especialmente afectuoso estuvo con Joan Garcia y Lewandowski. También con un Marc Casadó al que 'liberó' de las carreras y ejercicios de compensación que realizan aquellos futbolistas que, como el canterano, disputan pocos minutos. Era una triunfo muy valioso y tocaba festejarlo.

Antes de abandonar el césped, Hansi levantó la cabeza hacia el palco en busca del presidente electo Joan Laporta, invitado por Ángel Torres. Cuando sus miradas se encontraron, levantó los puños y celebró la victoria desde la distancia con el máximo dirigente. La expedición blaugrana al completo era muy consciente de la importancia de los tres puntos sumados.

Hansi Flick y Joan Garcia celebran el triunfo ante el Getafe / Valentí Enrich

"Estoy muy contento por el equipo, el club y los aficionados", verbalizó Flick en una rueda de prensa en la que reveló que afrontó el compromiso con mucho optimismo al ver la concentración de sus futbolistas. Los culés tenían margen de error, pero no querían dar ni una pizca de vida al Real Madrid, y aprovecharon el pinchazo de los de Arbeloa para asestar el golpe casi definitivo a la Liga. Como premio, dos días libres. "Creo que hemos celebrado más esto que la victoria", bromeó Fermín López al respecto.

Hansi dejó claro en todo momento que el Barça no se siente campeón por muy cerca que esté de serlo y que la eufórica celebración se debía al trabajo bien realizado en uno de los estadios más exigentes del fútbol español. A un triunfo de esos que, en un contexto en el que la Champions ilusiona y pesa tanto para bien y, sobre todo, para mal, pone en valor la competición de la regularidad.