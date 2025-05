Euforia en el barcelonismo: ¡se llena Canaletes!

¿A quién le importan las matemáticas cuando las sensaciones son tan eufóricas? ¿Quién piensa en los números cuando tu equipo acaba de tumbar, por cuarta vez, al eterno rival? Es cierto que el clásico de Montjuïc no cierra la Liga, pero casi.

Por eso la afición del Barça no pudo contenerse: numerosos aficionados del Barça se concentraron en la Font de Canaletes, epicentro histórico de las celebraciones de los títulos del Barça, para celebrar una victoria que deja al equipo azulgrana a solo un paso del título.

Aunque la tradición marca que los títulos solo se celebran cuando se ganan oficialmente, los aficionados del Barça no pudieron reprimirse: hay hambre de títulos grandes y se notó: en cuanto el árbitro pitó el final de uno de los clásicos más intensos de los últimos años, la gente se lanzó a la calle.

Alrededor de 1.500 personas se concentraron en Canaletes y alrededores, en la parte alta de la Rambla. No era para menos, con el Barça ya a un paso del título, que oficialmente si el Madrid no gana. O bien el jueves, si el Barça gana en Cornellà: no sería el primer título que el Barça celebra la Liga en el campo de su rival ciudadano.

Ya ocurrió hace dos años, cuando el Barça de Xavi se proclamó campeón de Liga ante el Espanyol a domicilio.

La 'gent del Barça' vuelve a disfrutar a lo grande: se esfumó el sueño del triplete por muy poco, pero el equipo ya es campeón de Copa y casi campeón de Liga.

Las que sí ganaron el título de Liga fueron las jugadoras del equipo femenino, tras imponerse 0-9 al Betis. El Barça suma seis Ligas femeninas de manera consecutiva.

Un origen histórico

El origen de Canaletes como epicentro de las celebraciones se remonta a la década de los años 30, cuando los aficionados se congregaban en esa zona para seguir los resultados de la jornada en unas pizarras que mostraba la redacción del diario 'La Rambla', cuya redacción estaba situada frente a la fuente.