FC Barcelona
Etta Eyong revela sus ídolos del Barça de la infancia
El camerunés es una de las opciones que tiene monitoreada el FC Barcelona para reforzar su delantera para la próxima temporada
La posibilidad de que Robert Lewandowski y el FC Barcelona acaben separando sus caminos el 30 de junio -fecha en la que finaliza el contrato del polaco- son reales. Por ello, la dirección deportiva del club blaugrana lleva meses trabajando en la posibilidad de encontrar un relevo para la punta del ataque de la próxima temporada. Entre las opciones que maneja la entidad barcelonista, Etta Eyong es una de las más interesantes.
El camerunés se ha convertido en una de las revelaciones de LaLiga y es el cuarto máximo goleador de la competición con seis dianas, tan solo superado por Mbappé (13) y Lewandowski y Julián Álvarez (7). Su rendimiento en el Levante no está dejando indiferente a nadie y ha despertado el interés de varios equipos europeos, entre ellos, el Barça.
En una segunda entrega de la entrevista realizada por 'SportyTV', Etta Eyong desveló sus ídolos de infancia y ambos vistieron la camiseta blaugrana: Samuel Eto'o y Leo Messi. De su compatriota dijo que "cuando era niño veía los partidos de Eto'o en el Barcelona", mientras que del argentino afirmó que "es el mejor" y que "jugar con él sería un sueño del que no me querría despertar".
El joven delantero mostró un discurso ambicioso afirmando que "en dos años me imagino ganando la Champions y en unos meses, ganando la Copa África", además de explicar que "quiero alcanzar todos los objetivos que pueda en mi vida".
