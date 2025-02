Eto'o vuelve al 'radar' del Barça

El Rayo Vallecano aterriza en Barcelona dispuesto a dar la campanada. Sin renunciar a su estilo agresivo y atrevido y con futbolistas y argumentos para intentar proponer ante uno de los equipos más en forma de Europa. El Barça, por su lado, tiene una oportunidad magnífica para recuperar un liderato que dejó escapar hace un par de meses y que este sábado le pusieron en bandeja Atlético y Real Madrid.

Dentro de los muchos alicientes que tendrá el encuentro que se disputará esta noche en el Estadi Olímpic, habrá uno especial para el barcelonismo. Y es que el hijo de una leyenda barcelonista visitará la Ciudad Condal vistiendo la camiseta del equipo rival. Hablamos de Etienne, el hijo de Samuel Eto'o. El camerunés es uno de los mejores delantero que han portado nunca la casaca azulgrana. Un animal competitivo que levantó dos Champions con el Barça y que dejó una huella imborrable.

RELACIÓN ALGO TORMENTOSA

'Samu' ha tenido algunos litigios y problemas conyugales. En el caso de Etienne, hace unos años no tenían buena relación porque no pasaba la pensión que le correspondía por ley a la madre. En 2018, la progenitora del jugador, Marián Pineda, hizo pública una demanda contra el exbarcelonista por no pagar la pensión de manutención de su hijo. Tres años más tarde, el 26 de marzo de 2021, el Juzgado nº16 de Palma le dio la razón, dictando una sentencia en la que se explicaba que Eto'o tenía que pegar una pensión alimenticia de 2.500 euros mensuales.

Etienne Eto'o, con la camiseta del Rayo / EFE

Etienne Eto'o nació el 18 de agosto de 2002 en Mallorca, en la época en que su padre era futbolista y despuntaba en el cuadro balear. Poco después, en 2004, fichaba por el FC Barcelona. 199 partidos y 130 gole anotó en su periplo en la Ciudad Condal.

YA ESTUVO CONVOCADO EN LA IDA

En lo que respecta a 'Eti', tiene 22 años, es delantero (no podía ser de otra forma) y es físicamente imponente (1,91 metros). Ya estuvo convocado en el partido de la primera vuelta en Vallecas, pero no jugó ni un minuto en la derrota de su equipo por 1-2 (con aquel infame recuerdo de la lesión de Marc Bernal). Ya ha debutado con el primer equipo de la franja. Fue en Copa en octubre y marcó un gol. Acostumbra a jugar con el filial del Rayo en Tercera RFEF e Iñigo lo ha llamado para completar la convocatoria.

Es complicado que tenga minutos, pero por lo menos la afición azulgrana tendrá cerca a la sangre de una leyenda.