El eterno dilema de Flick

El tercer mediocampista se ha convertido en uno de los grandes debates de la temporada del Barça. Las lesiones musculares de Olmo han provocado una inestabilidad en la posición de la que han sabido sacar partido Fermín y Gavi.

Los dos se disputarán un sitio en el once ante el Dortmund el miércoles en la ida de los cuartos de la Champions. Descartado Olmo, que se perderá la ida de la eliminatoria, solo De Jong y Pedri tienen asegurada su titularidad en el mediocampo. El primero seguirá haciendo de mediocentro, mientras que el canario se ha afianzado como interior en el Barça de Flick.

Antes del encuentro ante el Betis, Fermín parecía el mejor colocado para ser titular el miércoles, pero Gavi jugó su mejor partido de la temporada. Ahora mismo todo está abierto. El propio Flick destacó su nivel, pero subrayó que tiene mucho margen de mejora. "Gavi sufrió una lesión importante, pero ahora está de vuelta. Está mejorando cada semana. No me cabe duda de que aún no hemos visto su mejor nivel. Le estamos ayudando a mejorar su juego”.

Gavi se quedó sin jugar en el Metropolitano por unas molestias en la rodilla, pero estuvo en el once ante el Betis. Tras el parón de selecciones, el de Los Palacios ha sido titular en tres de los últimos cuartos partidos. Ante Osasuna y Girona jugó de falso extremo; no salió del banquillo ante el Atlético en la Copa; y jugó de mediapunta ante el Betis. Ante el conjunto verdiblanco se vio una versión muy prometedora de Gavi.

El Barça realizó ante el Betis el 78% de sus presiones en campo rival, una situación a la que contribuyó la valentía del planteamiento de Flick, con Balde haciendo casi de extremo y Gavi también apretando en la zona de tres cuartos para recuperar rápido el balón.

Gavi en una posición flexible

A pesar de ser el mediocampista más ofensivo, se acercó más que de costumbre a la base del juego, intercambiando en algunos momentos la posición con Pedri. La presencia de Ferran por detrás de Lewandowski facilitó a Gavi poder retrasar su posición. También Fermín, que fue titular en el Metropolitano, tuvo minutos ante el Betis en la segunda parte. Entró por Pedri pero jugó de mediapunta, la posición donde se siente más cómodo.

Ahora mismo Gavi suma 1.163 minutos esta temporada por los 1.319 de Fermín. Los dos cada vez están más cerca de los 1.408 de Dani Olmo. Flick también ha probado para la posición de mediapunta a Ferran y Raphinha esta temporada. De los dos, solo el brasileño apunta a titular ante el Dortmund aunque sería como extremo izquierdo.

Flick volvió a mimar al brasileño, que solo ha sido titular en uno de los cuatro partidos que ha jugado el Barça tras el parón de selecciones. El alemán es consciente de que Raphinha necesitaba un reset tras todo lo que vivió en el Brasil-Argentina. Ante el Dortmund llegará con las piernas frescas tras solo jugar la recta final del encuentro ante el Betis. Lamine y Lewandowski le acompañarán en ataque.